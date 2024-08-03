Kairat stayer: Недавно мне Шанхайский говорил, мол несчастную молочку и то не можем наладить покупаем у россиян. В магазинах полно молочной продукций собственного производства и импортное тоже присутствует, ЕАЭС понимаете ли .
Великие россияне не перестают удивлять. Ниже в видео в Краснодаре, где проживает пользователь Гога, он же Гоша и.т.д. разработали продукт - называется Молока. Во как, при этом, основная доля чуда продукта составляет растительное масло, на этикетке написано 3,2%. Вот, грамотеи ответьте, разве грамотно написано Молока?
Ну и в Питере на одной из улиц, якобы в рамках эксперимента уложили асфальт с запахом клубники, для какой аудитории?
Vit: А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)
Kairat stayer: Как, поговаривал Виктор Степанович Черномырдин, в свою бытность: Хотели как лучше, а получилось как всегда .
Если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и хорошего дня!
Kairat stayer: Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.
С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.
maxsaf: Я эту доктрину не писал, поймите уже это. Угроза не от меня исходит. Но теперь она реальная, руки развязаны.
Кairat stayer: Почти полторы года тому назад с диванными экспертами беседовал, чтобы лишний раз зря воздух не сотрясать, ниже как обычно процитирую самого себя, пожалуйста (23.03.2023 года):
Кairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.
Наверняка погуглили, самолёты судного дня или конца света - Boeing E-4 Nightwatch, их 4 штуки, которые предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Связь со стратегическим и нестратегическим вооружением в условиях в том числе ядерной войны. Попугаю как Макс, на мушке все пусковые установки ЯО и города миллионники и.т.д.
Эл-починно: Интересно, вроде все ходили в советские школы, с советским образованием... Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и бегунков упустили?
saba: Так Вы же себя упустили! Советская школа всегда декларировала мир и СССР единственный раз влез в войну, это в Афганистане и с печальными последствиями! Как так получилось, что мы за МИР, а вы за войну до победного конца, чем NOname и Скептик отличается от Вас? Тем только, что они открыто декларируют то ,что у Вас в душе и Россия гораздо ближе Вам чем Украина и поэтому " лучший украинец это мертвый украинец", не так ли? Вы не говорите, Вы так чувствуете, а чувства скрыть тоже невозможно.
Kairat stayer: Хех, грамотей упустили! Как и все в школу ходил, в армии служил, участвовал в противостоянии с проклятыми Западом, США, блоком НАТО, гонке вооружений, был отличником советской армии.Ждал и мечтал когда наступит обещанное светлое будущее, увы мечты не сбылись 😂😂😂.
Kairat stayer: Так, Скептик ранее отмечал, якобы после Украины будут думать, повторят или не повторять, слоган можем повторить, ранее применявшийся относительно Запада.
Не думаю, что большинство людей посещавшие советские школы, ныне проживающие в Германий, будут встречать великого Скептика с хлебом, солью и цветами.
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать