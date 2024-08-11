... Запад всё активнее сливает Украину. Всеми силами отбрехиваются от своего участия в подготовке априори провальной авантюры в Курской области: "«Вторжение в Россию — самое рискованное решение Зеленского на сегодняшний день»: Times пишет, что нападение на Курскую область придумал лично Зеленский, а его западные партнеры были вообще не в курсе ситуации. «Вторжение Украины на российскую территорию в Курской области на прошлой неделе застало Москву врасплох. Оно также застало врасплох западных сторонников Киева — даже тех, что в Вашингтоне. Когда всё началось во вторник, это выглядело как очередная демонстрация шумного военного бахвальства. К четвергу стало ясно, что Киев пытается нанести ответный удар. Повсюду видны отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве уже много месяцев не скрывают, что президент давил на своих военных начальников, убеждая их перейти в наступление. Учитывая проблемы с численностью военных и ресурсами, в Киеве колебались, прежде чем принять необходимое президенту решение. Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи ВСУ не привлекают внимания мира, наблюдающего за тем, как украинскую армию медленно, но неизбежно вытесняют с востока страны. Очевидно, что происходящее вызовет приступы тошноты у некоторых из западных лидеров, поскольку техника НАТО теперь используются на территории России — и ВСУ таким образом преодолевает ещё один порог. Если бы украинские власти заранее попросили разрешения у западных партнёров, они бы его не получили, поэтому они просто взяли и пошли вперед»"
... У них там в Лондонах проблемы посерьёзнее: "«Врачам поручили перед рентгеном уточнять у мужчин, не беременны ли они»: Британские рентгенологи теперь должны «в целях защиты инклюзивности» спрашивать у всех о беременности. «В соответствии с новыми правилами, британские рентгенологи перед проведением рентгеновского исследования должны задавать пациентам вопрос о наличии у них беременности независимо от их пола в возрасте от 12 до 55 лет. Нововведение появилось после инцидента, в ходе которого трансгендерному мужчине, который не знал о своей беременности, сделали компьютерную томографию. Медиков призывают не забывать об инклюзивности и проявлять особенную заботу в отношении трансгендерных, небинарных и интерсексуальных пациентов, обходясь без предубеждений. Рассказывая о реакции британцев на новые правила, рентгенологи отметили, что мужчины иногда после обязательного вопроса просто выходят из кабинета, а женщины начинают плакать, когда медики начинают говорить о фертильности»"
... Но есть и нормальные французы: "Добровольцы французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» прибыли в Курскую область на помощь России. *** Сообщение французов: В августе 1943 г. эскадрилья Нормандия-Неман начинала свой славный путь в Курской битве. В августе 2024 г. отряд БПЛА Нормандия-Неман отправляется на Курский фронт. *** «Я с французом дружил, не забыть наших встреч Там, где Неман несёт свои воды. Там французские лётчики в дождь и туман По врагу наносили удары, А советские парни в рядах партизан Воевали в долине Луары.»"
Вот для диванных экспертов с грушевым, картинки фото из моего телефона, внизу галереи фото виден снаряд, ниже он уже крупным планом [img][/img] Вот он НАТОвский (может американский) [img][/img] Ещё раз поклонникам грушевого, саье и им подобным, я пробыл с командировками в Донбассе с прошлого года с весны, и видел все разрушения, разговаривал с местными жителями, они много что рассказывали, как украинские танки вели оборону находясь у школ и жилых домов, вернее сказать такая "оборона" была их прерогативой, так как надеялись что ни кто по ним не будет стрелять...
Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать