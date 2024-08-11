Отправлено: - 18:28

[Исправлено: Skeptic, 11.08.2024 - 19:29]

...Запад всё активнее сливает Украину. Всеми силами отбрехиваются от своего участия в подготовке априори провальной авантюры в Курской области:"«Вторжение в Россию — самое рискованное решение Зеленского на сегодняшний день»: Times пишет, что нападение на Курскую область придумал лично Зеленский, а его западные партнеры были вообще не в курсе ситуации.«Вторжение Украины на российскую территорию в Курской области на прошлой неделе застало Москву врасплох. Оно также застало врасплох западных сторонников Киева — даже тех, что в Вашингтоне. Когда всё началось во вторник, это выглядело как очередная демонстрация шумного военного бахвальства. К четвергу стало ясно, что Киев пытается нанести ответный удар.Повсюду видны отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве уже много месяцев не скрывают, что президент давил на своих военных начальников, убеждая их перейти в наступление. Учитывая проблемы с численностью военных и ресурсами, в Киеве колебались, прежде чем принять необходимое президенту решение. Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи ВСУ не привлекают внимания мира, наблюдающего за тем, как украинскую армию медленно, но неизбежно вытесняют с востока страны.Очевидно, что происходящее вызовет приступы тошноты у некоторых из западных лидеров, поскольку техника НАТО теперь используются на территории России — и ВСУ таким образом преодолевает ещё один порог. Если бы украинские власти заранее попросили разрешения у западных партнёров, они бы его не получили, поэтому они просто взяли и пошли вперед»"