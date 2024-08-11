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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:22
#10186
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Конкурс хочу назвать - Можно ошибаться и можно врать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:24
#10187
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Цитата:
Нурбанчик:
города восстанавливаются это факт.

Наслышан


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:28
#10188
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...
Запад всё активнее сливает Украину. Всеми силами отбрехиваются от своего участия в подготовке априори провальной авантюры в Курской области:
"«Вторжение в Россию — самое рискованное решение Зеленского на сегодняшний день»: Times пишет, что нападение на Курскую область придумал лично Зеленский, а его западные партнеры были вообще не в курсе ситуации.
«Вторжение Украины на российскую территорию в Курской области на прошлой неделе застало Москву врасплох. Оно также застало врасплох западных сторонников Киева — даже тех, что в Вашингтоне. Когда всё началось во вторник, это выглядело как очередная демонстрация шумного военного бахвальства. К четвергу стало ясно, что Киев пытается нанести ответный удар.
Повсюду видны отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве уже много месяцев не скрывают, что президент давил на своих военных начальников, убеждая их перейти в наступление. Учитывая проблемы с численностью военных и ресурсами, в Киеве колебались, прежде чем принять необходимое президенту решение. Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи ВСУ не привлекают внимания мира, наблюдающего за тем, как украинскую армию медленно, но неизбежно вытесняют с востока страны.
Очевидно, что происходящее вызовет приступы тошноты у некоторых из западных лидеров, поскольку техника НАТО теперь используются на территории России — и ВСУ таким образом преодолевает ещё один порог. Если бы украинские власти заранее попросили разрешения у западных партнёров, они бы его не получили, поэтому они просто взяли и пошли вперед»"

[Исправлено: Skeptic, 11.08.2024 - 19:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:30
#10189
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Цитата:
Skeptic:
Запад всё активнее сливает Украину.

Так уже третий год сливает, что то новенькое есть?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:32
#10190
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...
:-) У них там в Лондонах проблемы посерьёзнее:
"«Врачам поручили перед рентгеном уточнять у мужчин, не беременны ли они»: Британские рентгенологи теперь должны «в целях защиты инклюзивности» спрашивать у всех о беременности.
«В соответствии с новыми правилами, британские рентгенологи перед проведением рентгеновского исследования должны задавать пациентам вопрос о наличии у них беременности независимо от их пола в возрасте от 12 до 55 лет. Нововведение появилось после инцидента, в ходе которого трансгендерному мужчине, который не знал о своей беременности, сделали компьютерную томографию. Медиков призывают не забывать об инклюзивности и проявлять особенную заботу в отношении трансгендерных, небинарных и интерсексуальных пациентов, обходясь без предубеждений. Рассказывая о реакции британцев на новые правила, рентгенологи отметили, что мужчины иногда после обязательного вопроса просто выходят из кабинета, а женщины начинают плакать, когда медики начинают говорить о фертильности»"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:34
#10191
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...
Но есть и нормальные французы:
"Добровольцы французского отряда БПЛА «Нормандия-Неман» прибыли в Курскую область на помощь России.
***
Сообщение французов: В августе 1943 г. эскадрилья Нормандия-Неман начинала свой славный путь в Курской битве. В августе 2024 г. отряд БПЛА Нормандия-Неман отправляется на Курский фронт.
***
«Я с французом дружил, не забыть наших встреч
Там, где Неман несёт свои воды.
Там французские лётчики в дождь и туман
По врагу наносили удары,
А советские парни в рядах партизан
Воевали в долине Луары.»"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:35
#10192
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Цитата:
Skeptic:
трансгендерному мужчине, который не знал о своей беременности, сделали

Какие у нас заботливые патриоты Путина, такая прекрасная тема у геев, невозможно пройти мимо!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:37
#10193
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Тема о геях, куда же без них, почетное третье место на сегодня!
Конкурс окончен, спасибо!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:41
#10194
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Цитата:
111:
Тема о геях, куда же без них, почетное третье место на сегодня! Конкурс окончен, спасибо!

Молодец. Сам тему открыл, сам третье место занял! И конкурс закрыл - поздравляю! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:41
#10195
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Восстановление Донбасса, строители выкладывают не стесняясь свои фото, им можно верить, в касках и бронежилетах.
Верить ли нашим врунам и их каким то картинкам, взятым из интернета, конечно нет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:45
#10196
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Как мило, разрушили, убили всех украинцев и восстанавливают, теперь для мигрантов

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:53
#10197
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Российский донбасс если только, в это можно чуть поверить


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 18:54
#10198
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Цитата:
Эл-починно:
Сам тему открыл

Заметь, не желал смерти никому.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2241
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:05
#10199
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Вот для диванных экспертов с грушевым, картинки фото из моего телефона, внизу галереи фото виден снаряд, ниже он уже крупным планом
[img][/img]
Вот он НАТОвский (может американский)
[img][/img]
Ещё раз поклонникам грушевого, саье и им подобным, я пробыл с командировками в Донбассе с прошлого года с весны, и видел все разрушения, разговаривал с местными жителями, они много что рассказывали, как украинские танки вели оборону находясь у школ и жилых домов, вернее сказать такая "оборона" была их прерогативой, так как надеялись что ни кто по ним не будет стрелять...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40074
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:11
#10200
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Цитата:
Нурбанчик:
Вот для диванных экспертов с

Понял, у тебя скачанные фото, но конкурс "Ошибаться можно и врать нужно", окончен все таки.
Музыкальная пауза на время подарков!


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