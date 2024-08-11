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Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
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Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
Цитата:
Сделайте у себя в стране таблицу и считайте, приводите ее, сами приложите свой личный труд и распространяйте, за много лет, могли ведь?
Если возродить этот принцип, считать будет несложно: за золото можно давать 10 баллов, за серебро - 9, за десятое место - 1 балл, за шестое – 6…
Сделайте у себя в стране таблицу и считайте, приводите ее, сами приложите свой личный труд и распространяйте, за много лет, могли ведь?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:34
Цитата:
Это утопия.
Посмотрите на тот же футбол, как привозили, так и привозим.
Когда же при зачете будет учитываться большее количество мест, то и взращивание собственных спортсменов станет более значимым.
Это утопия.
Посмотрите на тот же футбол, как привозили, так и привозим.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:39
Цитата:
Ну если совершил когда то преступление, отвечать не надо?
Но проходят годы… в недоступных болельщику лабораториях переиначиваются судьбы наград.
Ну если совершил когда то преступление, отвечать не надо?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:57
Цитата:
Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?
Цитата//Но проходят годы… в недоступных болельщику лабораториях переиначиваются судьбы наград.//
Не согласен с автором: - а, как же быть с НЕОТВРАТИМОСТЬЮ наказания - одним из НЕЗЫБЛЕМЫХ принципов СПРАВЕДЛИВОГО суда??
Давайте тогда пусть мировая общественность простит заодно и гитлеровских палачей зверствовавших во время Второй мировой войне и которым, по решению Нюрбергского суда- нет срока ДАВНОСТИ, как считаете товарищ автор ?
Цитата//две золотых медали и будет считаться, что эта страна впереди той, у которой одна золотая и хоть десять серебряных наград.//
Могу ошибаться ( жаль Алекса нет, поправил бы), но раньше на Олимпиадах считали так: 1 место-6 очков, 2-5 очков и так далее до 6 места.
2 - золото, это 12 очков; а 1 -золото и 10 -серебра - это 56 очков.
Вторая страна в НЕОФИЦИАЛЬНОМ олимпийском зачёте ( зачёт - это неофициальной, для форса и престижа руководителей стран ) была бы априори ПЕРВОЙ, но никак не второй.
111:
Сделайте у себя в стране таблицу и считайте,
Сделайте у себя в стране таблицу и считайте,
Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?
Цитата//Но проходят годы… в недоступных болельщику лабораториях переиначиваются судьбы наград.//
Не согласен с автором: - а, как же быть с НЕОТВРАТИМОСТЬЮ наказания - одним из НЕЗЫБЛЕМЫХ принципов СПРАВЕДЛИВОГО суда??
Давайте тогда пусть мировая общественность простит заодно и гитлеровских палачей зверствовавших во время Второй мировой войне и которым, по решению Нюрбергского суда- нет срока ДАВНОСТИ, как считаете товарищ автор ?
Цитата//две золотых медали и будет считаться, что эта страна впереди той, у которой одна золотая и хоть десять серебряных наград.//
Могу ошибаться ( жаль Алекса нет, поправил бы), но раньше на Олимпиадах считали так: 1 место-6 очков, 2-5 очков и так далее до 6 места.
2 - золото, это 12 очков; а 1 -золото и 10 -серебра - это 56 очков.
Вторая страна в НЕОФИЦИАЛЬНОМ олимпийском зачёте ( зачёт - это неофициальной, для форса и престижа руководителей стран ) была бы априори ПЕРВОЙ, но никак не второй.
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 14:02
Цитата:
Не важно, хоть в какой, Россия например пересчитывала так помню.
В каждой стране разный подсчет, пусть считают дважды два для себя сами.
ACROS:
Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?
Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?
Не важно, хоть в какой, Россия например пересчитывала так помню.
В каждой стране разный подсчет, пусть считают дважды два для себя сами.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 14:13
Цитата//в связи с рядом известных причин осуществляется искусственное ограничение спортсменов к соревнованиям.//
Конечно - неучастие русских спортсменов, доминирующих по многим олимпийским дисциплинам, нанесло вред олимпийскому и мировому спорту, но прежде всего - вред самим русским спортсменам- для которых спорт- это смысл их жизни и в конце концов и их основной заработок.
А, виноват прежде всего в этом ( не хочется политики, но что есть, то есть) руководитель российского государства Путин Владимир Владимирович - все претензии по поводу неучастия в мировых и олимпийских турнирах и соответственно загубленной спортивной карьеры русские спортсмены пусть предьявляют ему.
Автор очевидно в силу врожденной деликатности и интиллигентности и природной национальной принадлежности обозначил путина обтекаемо и толерантно сказав: "..ряд известных причин..."
Конечно - неучастие русских спортсменов, доминирующих по многим олимпийским дисциплинам, нанесло вред олимпийскому и мировому спорту, но прежде всего - вред самим русским спортсменам- для которых спорт- это смысл их жизни и в конце концов и их основной заработок.
А, виноват прежде всего в этом ( не хочется политики, но что есть, то есть) руководитель российского государства Путин Владимир Владимирович - все претензии по поводу неучастия в мировых и олимпийских турнирах и соответственно загубленной спортивной карьеры русские спортсмены пусть предьявляют ему.
Автор очевидно в силу врожденной деликатности и интиллигентности и природной национальной принадлежности обозначил путина обтекаемо и толерантно сказав: "..ряд известных причин..."
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 15:50
Цитата:
Слушайте, а может в этом и есть какая-то сермяжная правда, что один человек может быть виноват во всём ? Я вот тут всем надоела с вопросом - почему в Костанае пропали воробьи ? Думала - вымерли, как динозавры или потравили...Но теперь поняла , не иначе это ВВП лучами их уконтрапупил, шоб нас мошкА заела.
ACROS:
А, виноват прежде всего в этом ( не хочется политики, но что есть, то есть) руководитель российского государства Путин Владимир
А, виноват прежде всего в этом ( не хочется политики, но что есть, то есть) руководитель российского государства Путин Владимир
Слушайте, а может в этом и есть какая-то сермяжная правда, что один человек может быть виноват во всём ? Я вот тут всем надоела с вопросом - почему в Костанае пропали воробьи ? Думала - вымерли, как динозавры или потравили...Но теперь поняла , не иначе это ВВП лучами их уконтрапупил, шоб нас мошкА заела.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 16:03
Цитата:
Неофициальный , он на то и неофициальный. Пьер де Кубертэн задумывал Олимпийские игры, как соревнования между атлетами, а не между странами, справедливо считая , что соревнования между странами приведут вместо объединения к разъединению.
К чему это приводит можно посмотреть на различные истории с допингом. От наших тяжелоатлетов до сборной России на Олимпиаде 2014. Сильно подозреваю ,что и на олимпиаде в Пекине не всё было чисто,некоторые олимпийские чемпионы из Китая выстрелили прямо перед Олимпиадой и исчезли после неё.
ACROS:
НЕОФИЦИАЛЬНОМ олимпийском зачёте
НЕОФИЦИАЛЬНОМ олимпийском зачёте
Неофициальный , он на то и неофициальный. Пьер де Кубертэн задумывал Олимпийские игры, как соревнования между атлетами, а не между странами, справедливо считая , что соревнования между странами приведут вместо объединения к разъединению.
К чему это приводит можно посмотреть на различные истории с допингом. От наших тяжелоатлетов до сборной России на Олимпиаде 2014. Сильно подозреваю ,что и на олимпиаде в Пекине не всё было чисто,некоторые олимпийские чемпионы из Китая выстрелили прямо перед Олимпиадой и исчезли после неё.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5560
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 16:10
А с допингом борьба такая же неэффективная, как у нас борьба с коррупцией. Моё личное мнение нужно запрещать только те препараты которые напрямую вредят здоровью спортсмена. Тот же самый мельдоний на котором погорели почти все спортсмены СНГ, по тем параметрам ,по которым его включили в допинговый список можно включать все витамины. Повышает работоспособность! Обычные капли от насморка нельзя принимать спортсменам и т.д. Глупости какие то!
[Исправлено: saba, 11.08.2024 - 17:12]
[Исправлено: saba, 11.08.2024 - 17:12]
(Полноправные пользователи)
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 16:31
Цитата:
----За первое - 7 очков . 2 -5 очков и так далее , до 6 места .
ACROS:
1 место-6 очков, 2-5 очков и так далее до 6 места.
1 место-6 очков, 2-5 очков и так далее до 6 места.
----За первое - 7 очков . 2 -5 очков и так далее , до 6 места .
(Полноправные пользователи)
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- 30.01.17
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 16:43
Цитата:
Что там мельдоний, теперь соседи запретили мяту и шалфей выращивать.
saba:
Что там мельдоний, теперь соседи запретили мяту и шалфей выращивать.
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 18:56
Цитата:
Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").
[Исправлено: ACROS, 11.08.2024 - 19:58]
Филипповна:
есть какая-то сермяжная правда, что один человек может быть виноват во всём
есть какая-то сермяжная правда, что один человек может быть виноват во всём
Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").
[Исправлено: ACROS, 11.08.2024 - 19:58]
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