Отправлено: - 08:11

сайлау курманов:

все договоренности аннулируются,

Дантист:

ЛОКАЦИЯ,

Цитата:Ну да договаривались, например, с Базылом или Ахметовым или с Ахмедбеком - а, живут уже при Жундубаеве: - тот скажет - я тебе НИЧЕГО не обещал и ты мне ничего НЕ ПЛАТИЛ. Или например:- как Нуралы дрался с Женисом по поводу куска городской земли.Цитата:Точно: они не говорят "план мероприятии" - а, дорожная карта; и так далее- наверное так "УМНЕЙ" выглядишь на экране ТВ, это как очередное ежегодное послание главы государства народу: - тысяча и тысяча информаторов потом выезжают в города и веси и в трудовые коллективы для якобы "РАЗЬЯСНЕНИЯ" смысла этого послания.