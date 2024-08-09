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≡ Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49825
Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
Отправлено: 09.08.24 - 18:16
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Их около 6-ти в разных районах города, предварительно сообщил журналистам заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ЖУМАБЕКОВ. Встречу организовали для официального заявления о сносе незаконных павильонов - по-другому их владельцы не выходят на связь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7018
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 18:16
#1
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Одни договариваются, получают добро,а когда власть меняется и все договоренности аннулируются, бедная недвижимость остаётся сиротинушкой и неугодной
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1934
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 18:48
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Одни договариваются, получают добро,а когда власть меняется и все договоренности аннулируются, бедная недвижимость остаётся сиротинушкой и неугодной

Если есть договора то они должны быть в письменном виде и там должны быть оговорены сроки аренды и т.д. и т.п.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1381
Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
Отправлено: 09.08.24 - 19:35
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
должны быть оговорены сроки аренды и т.д. и т.п.

надеяться на "договорА", так себе, занятие.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1474
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 21:39
#4
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....давно пора эти балаганы убрать весь вид портят смотреть тошно...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10802
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 23:33
#5
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--***Их около 6-ти в разных районах города*** - так сколько их точно ? 5 или 7 , или 101456 ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10802
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 23:42
#6
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----А кому они мешают ? Или не поделились ? :-x :-P :-P
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1271
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 11.08.24 - 07:48
#7
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Чиновничий язык очень любит слово ЛОКАЦИЯ,нет сказать по простому, на этих местах киоскам стоять нельзя, но нет, это не по чиновничьи.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6359
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 11.08.24 - 08:11
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
все договоренности аннулируются,


Ну да договаривались, например, с Базылом или Ахметовым или с Ахмедбеком - а, живут уже при Жундубаеве: - тот скажет - я тебе НИЧЕГО не обещал и ты мне ничего НЕ ПЛАТИЛ. Или например:- как Нуралы дрался с Женисом по поводу куска городской земли.

Цитата:
Дантист:
ЛОКАЦИЯ,


Точно: они не говорят "план мероприятии" - а, дорожная карта; и так далее- наверное так "УМНЕЙ" выглядишь на экране ТВ, это как очередное ежегодное послание главы государства народу: - тысяча и тысяча информаторов потом выезжают в города и веси и в трудовые коллективы для якобы "РАЗЬЯСНЕНИЯ" смысла этого послания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40057
Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
Отправлено: 11.08.24 - 17:30
#9
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Тех кто по слабее, конечно выкинут, кто не дал, или дает, но мало.
Чьи там бывшие Дары Леса, а прокуратура откуда появилась с устрашающим зоновским фасадом?
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