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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:09
А почему украинцы так далеко зашли, прям до Курска? Почему z тники разнесли это?
Да патамушта сегодня героические Ахматовцы все отвоевали, ту же Белогоровку или как там ее, что вчера два Майора скинули что освобождена.
В итоге 50 сел они освободили не стреляя..
Да патамушта сегодня героические Ахматовцы все отвоевали, ту же Белогоровку или как там ее, что вчера два Майора скинули что освобождена.
В итоге 50 сел они освободили не стреляя..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:18
Цитата:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??
111:
надо почитать в телеге..
надо почитать в телеге..
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15186
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:27
Цитата:
Ну конечно щас он выдаст тут статистику из украинских сайтов. Плюс Марик не ровно дышит к России, вангую что статистика будет следующия: украинцев погибло 100 человек. Россиян 5 миллионов
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года
Ну конечно щас он выдаст тут статистику из украинских сайтов. Плюс Марик не ровно дышит к России, вангую что статистика будет следующия: украинцев погибло 100 человек. Россиян 5 миллионов
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:35
Цитата:
он может только ЧАСТИЧНУЮ
убил меня этот комент))). щас он в пальцем в ... небо тыкнет и выдаст СРЕДНЕПОТОЛОЧНУЮ статистику
иксперд по статистикам ПОЛНЫМ
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с
он может только ЧАСТИЧНУЮ
убил меня этот комент))). щас он в пальцем в ... небо тыкнет и выдаст СРЕДНЕПОТОЛОЧНУЮ статистику
иксперд по статистикам ПОЛНЫМ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:39
Цитата:
Там Медуза по моему дает, потом Сиайти, еще какие то, которые некрологи ищут, рода войск, денежные траты, вознаграждения и там еще отдельно стоят вагнеровцы, штормы, днровцы, еще какие то группы
Последнее что слышал, примерно 130 тысяч доказанных убитых, по моему так, ну раненых и списанных само собой в три раза больше.
Но опять не пойму, входят ли туда зэки, вроде 20 тысяч их доказанных, не помню.
Надо посмотреть
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??
Там Медуза по моему дает, потом Сиайти, еще какие то, которые некрологи ищут, рода войск, денежные траты, вознаграждения и там еще отдельно стоят вагнеровцы, штормы, днровцы, еще какие то группы
Последнее что слышал, примерно 130 тысяч доказанных убитых, по моему так, ну раненых и списанных само собой в три раза больше.
Но опять не пойму, входят ли туда зэки, вроде 20 тысяч их доказанных, не помню.
Надо посмотреть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:40
По Украине выдают 75 тысяч убитыми, но по Украине сложнее считать российским журналистам.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:57
По реестру наследственных дел России Медуза и Медиазона давали 120 тысяч, где то тоже было.
Но опять же не знаю, какие рода войск, зэки, потом украинцы с днр и лнр, их вроде вообще не считают и тд.
Но опять же не знаю, какие рода войск, зэки, потом украинцы с днр и лнр, их вроде вообще не считают и тд.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:08
Тут пол года назад Левиев давал оценку на 1 января, Медиазона только россиян 75 тысяч, а так безвозвратных 110 тысяч плюс супертяжелые, примерно 150 тысяч на 1 января.
Не считая пропавших.
Зеленский выдавал 180 тысяч безвозвратных россиян.
Что примерно сходится.
На 40й минуте идет подсчет.
Не считая пропавших.
Зеленский выдавал 180 тысяч безвозвратных россиян.
Что примерно сходится.
На 40й минуте идет подсчет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:14
А вот как считает медиазона, этотна конец 2023, по моему 75 тысяч только убитых русских..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:22
Украинцы как далеко зашли, самая дальняя точка, где их начали бомбить россияне, их бронетанковую группу, какой то поселок 27 км от линии фронта..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:44
Цитата:
Хорошо, дайте тогда и вы: выведем среднестатистическую цифру.
Vit:
он выдаст тут статистику
он выдаст тут статистику
Хорошо, дайте тогда и вы: выведем среднестатистическую цифру.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:46
Цитата:
Ну и вы дайте статистику по убитым украинцам и русским, если владеете, конечно.
N0name:
убил меня этот комент)
убил меня этот комент)
Ну и вы дайте статистику по убитым украинцам и русским, если владеете, конечно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:52
Украинцы п...расы, звучат во всех уголках России эти возгласы..
Вот и дожили до открытого признания украинцев п..расами..
Украинцы там не люди..
Вот и дожили до открытого признания украинцев п..расами..
Украинцы там не люди..
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