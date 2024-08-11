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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:09
#10156
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А почему украинцы так далеко зашли, прям до Курска? Почему z тники разнесли это?
Да патамушта сегодня героические Ахматовцы все отвоевали, ту же Белогоровку или как там ее, что вчера два Майора скинули что освобождена.
В итоге 50 сел они освободили не стреляя..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:18
#10157
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Цитата:
111:
надо почитать в телеге..


Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15186
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:27
#10158
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Цитата:
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года

Ну конечно щас он выдаст тут статистику из украинских сайтов. Плюс Марик не ровно дышит к России, вангую что статистика будет следующия: украинцев погибло 100 человек. Россиян 5 миллионов
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:35
#10159
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Цитата:
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с

он может только ЧАСТИЧНУЮ :lol:
убил меня этот комент))). щас он в пальцем в ... небо тыкнет и выдаст СРЕДНЕПОТОЛОЧНУЮ статистику
иксперд по статистикам ПОЛНЫМ :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:39
#10160
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Цитата:
ACROS:
Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??

Там Медуза по моему дает, потом Сиайти, еще какие то, которые некрологи ищут, рода войск, денежные траты, вознаграждения и там еще отдельно стоят вагнеровцы, штормы, днровцы, еще какие то группы
Последнее что слышал, примерно 130 тысяч доказанных убитых, по моему так, ну раненых и списанных само собой в три раза больше.
Но опять не пойму, входят ли туда зэки, вроде 20 тысяч их доказанных, не помню.
Надо посмотреть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:40
#10161
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По Украине выдают 75 тысяч убитыми, но по Украине сложнее считать российским журналистам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 14:57
#10162
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По реестру наследственных дел России Медуза и Медиазона давали 120 тысяч, где то тоже было.
Но опять же не знаю, какие рода войск, зэки, потом украинцы с днр и лнр, их вроде вообще не считают и тд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:08
#10163
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Тут пол года назад Левиев давал оценку на 1 января, Медиазона только россиян 75 тысяч, а так безвозвратных 110 тысяч плюс супертяжелые, примерно 150 тысяч на 1 января.
Не считая пропавших.
Зеленский выдавал 180 тысяч безвозвратных россиян.
Что примерно сходится.




На 40й минуте идет подсчет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:14
#10164
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А вот как считает медиазона, этотна конец 2023, по моему 75 тысяч только убитых русских..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:22
#10165
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Украинцы как далеко зашли, самая дальняя точка, где их начали бомбить россияне, их бронетанковую группу, какой то поселок 27 км от линии фронта..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:44
#10166
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Цитата:
Vit:
он выдаст тут статистику


Хорошо, дайте тогда и вы: выведем среднестатистическую цифру.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:46
#10167
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Цитата:
N0name:
убил меня этот комент)


Ну и вы дайте статистику по убитым украинцам и русским, если владеете, конечно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 15:52
#10168
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Украинцы п...расы, звучат во всех уголках России эти возгласы..
Вот и дожили до открытого признания украинцев п..расами..
Украинцы там не люди..


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