Отправлено: - 14:39

ACROS:

Сможете дать ПОЛНУЮ статистику погибших за два с половиной года необьявленной войны России против Украины ??

Цитата:Там Медуза по моему дает, потом Сиайти, еще какие то, которые некрологи ищут, рода войск, денежные траты, вознаграждения и там еще отдельно стоят вагнеровцы, штормы, днровцы, еще какие то группыПоследнее что слышал, примерно 130 тысяч доказанных убитых, по моему так, ну раненых и списанных само собой в три раза больше.Но опять не пойму, входят ли туда зэки, вроде 20 тысяч их доказанных, не помню.Надо посмотреть