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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 11:30
#10141
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Цитата:
Гога:
-Восемь


Восемь ?? Что то я пропустил ?? - тогда - тем более молодцы узбеки !!! Лишь бы асфальта хватило до домов проложить.
В крайнем случае у казахов займут- они же строили планы по завоеванию некоторого количества золота и соответственно километры асфальта.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 11:32
#10142
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Цитата:
saba:
Люди в Чечне так же умоляли арабские страны придти к ним на помощь!

И здесь не бреши!
Ты был хоть раз в Чечне, эксперт диванный?
Народ не умолял арабские страны.
Народ хотел жить, как жил. Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и
др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.

[Исправлено: Нурбанчик, 11.08.2024 - 12:39]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5557
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 12:20
#10143
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Цитата:
Нурбанчик:
И здесь не бреши! Ты был хоть раз в Чечне, эксперт диванный? Народ не умолял арабские страны.

Если ты ко мне на ты, то и я отвечу тем же! А ты был там ,когда во двор моей однокурсницы бомба упала? А ты разговаривал с теми, кто сюда бежал от кадыровцев ,которые целыми семьями и кланами народ вырезали. так что помолчи в тряпочку орёл! Я вот с ними в футбол здесь играл на поле 11 школы! Я за 57 лет своей жизни ни разу не брехал, не собака. Если не нравится моё мнение выскажись нормально, по человечески, не надо лаять как собака!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 12:24
#10144
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Цитата:
saba:
Все крупнейшие города в Африке, кроме Магриба были построены колонизаторами

Вон оно че? Наверное от этого коренное население Африки до сих пор мрут пачками от голода и болезней и уровень грамотности зашкаливает да?

Для тех, кто алтернативно одарен эти заводы были построены прежде всего колонизаторами для добычи и вывоза полезных ископаемых ничего не предлагая в замен.
Ну и так, для сведения:17 миллионов депортированных жителей Африки за долгие 400 лет. Это тяжелая статистика Атлантической работорговли, предоставленная ООН, за которой стоят искалеченные человеческие судьбы и потерянные жизни.

[Исправлено: N0name, 11.08.2024 - 13:25]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5557
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 12:25
#10145
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Цитата:
Нурбанчик:
Ты хоть был в Африке, чтобы делать такую оценку? Побывай сначала, хотя бы в ЮАР. Про

Где я давал какую либо оценку? Где в ЮАР города построенные зулусами , готтентотами и т.д.? И при чём здесь апартеид? Сначала выстройте в голове у себя хоть какую нибудь логическую цепочку, прежде чем выставлять на публику! А так это обычный выс..р! Сказал чтобы сказать неведомо что!
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 12:38
#10146
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Цитата:
saba:
Сначала выстройте в голове у себя хоть какую нибудь логическую цепочку

мастер логических цепочек))Какая связь между убежавшими от кадырлвцев и теми, кто умолял(надо же) арабов придти на помощь?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 12:38
#10147
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Цитата:
N0name:
депортированных жителей Африки


депортированных - поясни
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:00
#10148
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Цитата:
simkst:
депортированных - поясни

в Гугле забанили?
Депортация (от лат. deportatio — «изгнание, высылка») или выдворение — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно под конвоем.
тут для забаненых
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:08
#10149
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Цитата:
N0name:
в Гугле забанили?


не , доступ есть

удивился , что
*процесс вывоза чернокожих рабов для труда* на плантациях из Африки в Северную и Южную Америку, в основном из Западной Африки и бассейна реки Конго на территорию современных Бразилии, юга США, Карибских островов, Колумбии и Эквадора.*
=
депортация
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:17
#10150
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Цитата:
Нурбанчик:
И здесь не бреши!

Как Алматы, сбежал из России и спокойно живешь?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:21
#10151
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Цитата:
N0name:
Депортация (от лат. deportatio — «изгнание, высылка») или выдворение — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно под конвоем.


Там , для забаненных есть =

В настоящее время термин депортация является синонимом административного выдворения[19] и означает вид административного наказания, применяющегося исключительно в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и заключающегося в их контролируемом добровольном выезде или принудительном выдворении (в том числе под конвоем) за пределы страны пребывания

это привычнее
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6355
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:38
#10152
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Цитата:
saba:
не надо лаять как собака!


Молодец, Саба!! Надо одёргивать неумеющих вести дисскусию.
За каждым ником стоит человек- независимо от того- грамотен он или безграмотен, компетентен или некомпетентен, но он должен с уважением и порядочностью относиться к КАЖДОМУ выраженному здесь на форуме мнению, даже и порой абсурдному коих тут великое множество.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
798
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:47
#10153
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Ну и, как говорят " вишенка на торте"
Развивайтесь
Диванные патриоты)))
А что взамен?
Н И Ч Е Г О!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:50
#10154
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Ну что там с войной против Украины, сколько детей убили, матерей и сколько радости у патриотов?
Сколько своих собак потеряли..
Эх, надо почитать в телеге..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 13:58
#10155
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Село Х..., ой, Гуево..

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