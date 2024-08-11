Отправлено: - 12:20

Нурбанчик:

И здесь не бреши! Ты был хоть раз в Чечне, эксперт диванный? Народ не умолял арабские страны.

Цитата:Если ты ко мне на ты, то и я отвечу тем же! А ты был там ,когда во двор моей однокурсницы бомба упала? А ты разговаривал с теми, кто сюда бежал от кадыровцев ,которые целыми семьями и кланами народ вырезали. так что помолчи в тряпочку орёл! Я вот с ними в футбол здесь играл на поле 11 школы! Я за 57 лет своей жизни ни разу не брехал, не собака. Если не нравится моё мнение выскажись нормально, по человечески, не надо лаять как собака!