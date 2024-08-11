Восемь ?? Что то я пропустил ?? - тогда - тем более молодцы узбеки !!! Лишь бы асфальта хватило до домов проложить. В крайнем случае у казахов займут- они же строили планы по завоеванию некоторого количества золота и соответственно километры асфальта.
saba: Люди в Чечне так же умоляли арабские страны придти к ним на помощь!
И здесь не бреши! Ты был хоть раз в Чечне, эксперт диванный? Народ не умолял арабские страны. Народ хотел жить, как жил. Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.
Нурбанчик: И здесь не бреши! Ты был хоть раз в Чечне, эксперт диванный? Народ не умолял арабские страны.
Если ты ко мне на ты, то и я отвечу тем же! А ты был там ,когда во двор моей однокурсницы бомба упала? А ты разговаривал с теми, кто сюда бежал от кадыровцев ,которые целыми семьями и кланами народ вырезали. так что помолчи в тряпочку орёл! Я вот с ними в футбол здесь играл на поле 11 школы! Я за 57 лет своей жизни ни разу не брехал, не собака. Если не нравится моё мнение выскажись нормально, по человечески, не надо лаять как собака!
saba: Все крупнейшие города в Африке, кроме Магриба были построены колонизаторами
Вон оно че? Наверное от этого коренное население Африки до сих пор мрут пачками от голода и болезней и уровень грамотности зашкаливает да?
Для тех, кто алтернативно одарен эти заводы были построены прежде всего колонизаторами для добычи и вывоза полезных ископаемых ничего не предлагая в замен. Ну и так, для сведения:17 миллионов депортированных жителей Африки за долгие 400 лет. Это тяжелая статистика Атлантической работорговли, предоставленная ООН, за которой стоят искалеченные человеческие судьбы и потерянные жизни.
Нурбанчик: Ты хоть был в Африке, чтобы делать такую оценку? Побывай сначала, хотя бы в ЮАР. Про
Где я давал какую либо оценку? Где в ЮАР города построенные зулусами , готтентотами и т.д.? И при чём здесь апартеид? Сначала выстройте в голове у себя хоть какую нибудь логическую цепочку, прежде чем выставлять на публику! А так это обычный выс..р! Сказал чтобы сказать неведомо что!
в Гугле забанили? Депортация (от лат. deportatio — «изгнание, высылка») или выдворение — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно под конвоем. тут для забаненых
удивился , что *процесс вывоза чернокожих рабов для труда* на плантациях из Африки в Северную и Южную Америку, в основном из Западной Африки и бассейна реки Конго на территорию современных Бразилии, юга США, Карибских островов, Колумбии и Эквадора.* = депортация
N0name: Депортация (от лат. deportatio — «изгнание, высылка») или выдворение — принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность, обычно под конвоем.
Там , для забаненных есть =
В настоящее время термин депортация является синонимом административного выдворения[19] и означает вид административного наказания, применяющегося исключительно в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и заключающегося в их контролируемом добровольном выезде или принудительном выдворении (в том числе под конвоем) за пределы страны пребывания
Молодец, Саба!! Надо одёргивать неумеющих вести дисскусию. За каждым ником стоит человек- независимо от того- грамотен он или безграмотен, компетентен или некомпетентен, но он должен с уважением и порядочностью относиться к КАЖДОМУ выраженному здесь на форуме мнению, даже и порой абсурдному коих тут великое множество.
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