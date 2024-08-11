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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49825
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
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Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
#1
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Цитата:
Если возродить этот принцип, считать будет несложно: за золото можно давать 10 баллов, за серебро - 9, за десятое место - 1 балл, за шестое – 6…


Сделайте у себя в стране таблицу и считайте, приводите ее, сами приложите свой личный труд и распространяйте, за много лет, могли ведь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:34
#2
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Цитата:
Когда же при зачете будет учитываться большее количество мест, то и взращивание собственных спортсменов станет более значимым.

Это утопия.
Посмотрите на тот же футбол, как привозили, так и привозим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:39
#3
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Цитата:
Но проходят годы… в недоступных болельщику лабораториях переиначиваются судьбы наград.

Ну если совершил когда то преступление, отвечать не надо?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6355
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 13:57
#4
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Цитата:
111:
Сделайте у себя в стране таблицу и считайте,


Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?

Цитата//Но проходят годы… в недоступных болельщику лабораториях переиначиваются судьбы наград.//

Не согласен с автором: - а, как же быть с НЕОТВРАТИМОСТЬЮ наказания - одним из НЕЗЫБЛЕМЫХ принципов СПРАВЕДЛИВОГО суда??
Давайте тогда пусть мировая общественность простит заодно и гитлеровских палачей зверствовавших во время Второй мировой войне и которым, по решению Нюрбергского суда- нет срока ДАВНОСТИ, как считаете товарищ автор ?

Цитата//две золотых медали и будет считаться, что эта страна впереди той, у которой одна золотая и хоть десять серебряных наград.//

Могу ошибаться ( жаль Алекса нет, поправил бы), но раньше на Олимпиадах считали так: 1 место-6 очков, 2-5 очков и так далее до 6 места.
2 - золото, это 12 очков; а 1 -золото и 10 -серебра - это 56 очков.
Вторая страна в НЕОФИЦИАЛЬНОМ олимпийском зачёте ( зачёт - это неофициальной, для форса и престижа руководителей стран ) была бы априори ПЕРВОЙ, но никак не второй.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 14:02
#5
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Цитата:
ACROS:
Он же, автор, вроде в Казахстане живёт, или тоже - "поуехавший" ?

Не важно, хоть в какой, Россия например пересчитывала так помню.
В каждой стране разный подсчет, пусть считают дважды два для себя сами.
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