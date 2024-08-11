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Если возродить этот принцип, считать будет несложно: за золото можно давать 10 баллов, за серебро - 9, за десятое место - 1 балл, за шестое – 6…

Цитата:Сделайте у себя в стране таблицу и считайте, приводите ее, сами приложите свой личный труд и распространяйте, за много лет, могли ведь?