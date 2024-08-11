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"Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом", - сказала Иман Хелиф.