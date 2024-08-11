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≡ Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49825
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о золотой медали Олимпиады
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
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"Эта золотая медаль - лучший ответ на яростную кампанию против меня. Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги, и они не могут примириться с моим успехом", - сказала Иман Хелиф.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
202
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 12:21
#1
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"Если существо выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака, то это и есть собака" (Английская поговорка).
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40038
Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...
Отправлено: 11.08.24 - 13:29
#2
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Канает, чего уж говорить, победителей не судят.
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