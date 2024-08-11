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Vit:

Как люди умоляли помочь им России.

Цитата:Люди в Чечне так же умоляли арабские страны придти к ним на помощь! Тогда Виталий ты конечно был за российские власти, а тут наоборот, где логика? Людей в Чечне погибло больше чем на Донбассе, при том что две войны шли по времени меньше! И ещё, в Чечне Россия активно применяла авиацию, в отличие от Украины, которая имела возможность, но воздерживалась от этого!