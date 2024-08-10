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Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49823
Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:08
Если бы была возможность в мгновение ока телепортироваться из 80-х годов в наши дни, то нас бы шокировал уровень насилия в современном публичном пространстве: на улицах, телевидении, в школах, Интернете…
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40030
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:08
Автор где живет, в 90х?
Какое насилие, какой мордобой то?
Что то там выдумал, придумал.
Сейчас уже никто не бьет морду, ну может там алконавты в кабаках, да молодые изредка между собой.
Какое насилие, какой мордобой то?
Что то там выдумал, придумал.
Сейчас уже никто не бьет морду, ну может там алконавты в кабаках, да молодые изредка между собой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16531
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:45
Если бы была возможность в мгновение ока телепортироваться из 80-х годов в наши дни, то нас бы шокировал уровень насилия в современном публичном пространстве: на улицах, телевидении, в школах, Интернете…[/quote
Уровень насилия в 80ых был не меньше если не больше чем сейчас
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые
Дрались,грабили,убивали
Маньяков в СССР было не меньше на почве психических отклонений
Читаешь форумы ностальгии по СССР
Также взрослые люди пишут и о убийствах во дворах и о педофилах кто детей завлекал конфетами
НО в СССР это не муссировалось по ТВ а упрямо замалчивалось порождая слухи и домыслы
Первый фильм о молодежных группировках вышел как раз в 80ые "пацаны" называется там уже прослеживаются черты будущих 90ых и нулевых
Уровень насилия в 80ых был не меньше если не больше чем сейчас
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые
Дрались,грабили,убивали
Маньяков в СССР было не меньше на почве психических отклонений
Читаешь форумы ностальгии по СССР
Также взрослые люди пишут и о убийствах во дворах и о педофилах кто детей завлекал конфетами
НО в СССР это не муссировалось по ТВ а упрямо замалчивалось порождая слухи и домыслы
Первый фильм о молодежных группировках вышел как раз в 80ые "пацаны" называется там уже прослеживаются черты будущих 90ых и нулевых
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1473
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 17:39
Цитата:
.....свистеть не надо Абайка в 80е всё было относительно тихо...грабить, убивать все началось в самом конце 80х я в 88м пришёл из армии и всё было тихо начало 90х там уже попёрло белые воротнички то есть бывшие комсорги да партработники стали страну разграблять,бандюки посмотрели на это да давай их данью облагать вот тогда и началось утро в деревне......P.S.кто то начинал свой бизнез с распила хим.завода,воровства с дизельного завода,а кто с колбасы и отрубей,а кто не осмелился то и другое делать то есть воровать жили без худно бедно лишь выжить да детей прокормить или перебивались от зароботка к заработку,некоторые невыдержали и спились тем самым сгинули в мир иной....
111:
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые Дрались,грабили,убивали
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые Дрались,грабили,убивали
.....свистеть не надо Абайка в 80е всё было относительно тихо...грабить, убивать все началось в самом конце 80х я в 88м пришёл из армии и всё было тихо начало 90х там уже попёрло белые воротнички то есть бывшие комсорги да партработники стали страну разграблять,бандюки посмотрели на это да давай их данью облагать вот тогда и началось утро в деревне......P.S.кто то начинал свой бизнез с распила хим.завода,воровства с дизельного завода,а кто с колбасы и отрубей,а кто не осмелился то и другое делать то есть воровать жили без худно бедно лишь выжить да детей прокормить или перебивались от зароботка к заработку,некоторые невыдержали и спились тем самым сгинули в мир иной....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6353
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 20:00
Правильная и значит традиционно СИЛЬНО пьющая, интеллигенция, как правило, пишет по одному и тому же сценарию: "... КТО виноват и ЧТО делать...".
Автор просто - ПЛАЧЕТ в жилетку и констатирует факты. И о чём тогда статья и смысл её в чём ?
Автор просто - ПЛАЧЕТ в жилетку и констатирует факты. И о чём тогда статья и смысл её в чём ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5555
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 11.08.24 - 05:22
Я бы сказал так, человек по своей природе агрессивен, а выход своей агрессии ему сложно найти! Нельзя сейчас стенка на стенку, деревня на деревню, микрорайон на микрорайон, пресекут и накажут, что при обилии технических средств совсем несложно. Поэтому такое количество безопасных компьютерных игр с насилием и количество секций с агрессивным уклоном! Ничего страшного здесь нет и по ночам в парке гулять совершенно безопасно, я видел там и пенсионеров которым в 4 утра не спалось и они прогуливались вместе с молодежью!
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 101
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 11.08.24 - 10:45
111 из погреба велезь и очки сними, вот из таких как ты так и живём...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15185
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 11.08.24 - 11:39
Цитата:
Так вот именно. Что всегда было стенка на стенку, один на один, двор на двор.
Но вот пришла откуда то новая цивилизация из южной Азии. Называется мигранты. И теперь смотрим ролики в инете как "герои" толпой то девочку износилуют, то пенса изобьют и при этом они ещё и гордятся этим. Трусливое стадное понятие.
saba:
Нельзя сейчас стенка на стенку, деревня на деревню, микрорайон на микрорайон
Нельзя сейчас стенка на стенку, деревня на деревню, микрорайон на микрорайон
Так вот именно. Что всегда было стенка на стенку, один на один, двор на двор.
Но вот пришла откуда то новая цивилизация из южной Азии. Называется мигранты. И теперь смотрим ролики в инете как "герои" толпой то девочку износилуют, то пенса изобьют и при этом они ещё и гордятся этим. Трусливое стадное понятие.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5555
Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 11.08.24 - 12:02
Цитата:
Это не цивилизация, это авантюристы , лёгкие на подъем, а мы по ним о всей нации судим. Даже среди мигрантов большинство нормальных.обычных работяг, тружеников. Просто процент этих самых авантюристов среди них гораздо выше. чем у тех кто остались на Родине! И это не зависит от стороны света ,вспомним испанских конкистадоров покорявших Америку или казаков Ермака, покорявших Сибирь, везде всё одно и то же! ну и конечно сейчас специальная программа по выдворению мигрантов,для чего эксперты теряются в догадках , поэтому всё и выпячивают провластные телеграмм каналы. Один эксперт озвучил на программе у Норкина процент преступлений совершенных мигрантами от общего количества преступлений в стране, причём официальную статистику МВД, так его забили как мамонта. Уж больно маленькая цифра оказалась!
Vit:
вот пришла откуда то новая цивилизация из южной Азии.
вот пришла откуда то новая цивилизация из южной Азии.
Это не цивилизация, это авантюристы , лёгкие на подъем, а мы по ним о всей нации судим. Даже среди мигрантов большинство нормальных.обычных работяг, тружеников. Просто процент этих самых авантюристов среди них гораздо выше. чем у тех кто остались на Родине! И это не зависит от стороны света ,вспомним испанских конкистадоров покорявших Америку или казаков Ермака, покорявших Сибирь, везде всё одно и то же! ну и конечно сейчас специальная программа по выдворению мигрантов,для чего эксперты теряются в догадках , поэтому всё и выпячивают провластные телеграмм каналы. Один эксперт озвучил на программе у Норкина процент преступлений совершенных мигрантами от общего количества преступлений в стране, причём официальную статистику МВД, так его забили как мамонта. Уж больно маленькая цифра оказалась!
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