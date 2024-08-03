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Всем желаю мира, добра и хорошего дня!Эл-починно: Интересно, вроде все ходили в советские школы, с советским образованием... Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и бегунков упустили?saba: Так Вы же себя упустили! Советская школа всегда декларировала мир и СССР единственный раз влез в войну, это в Афганистане и с печальными последствиями! Как так получилось, что мы за МИР, а вы за войну до победного конца, чем NOname и Скептик отличается от Вас? Тем только, что они открыто декларируют то ,что у Вас в душе и Россия гораздо ближе Вам чем Украина и поэтому " лучший украинец это мертвый украинец", не так ли? Вы не говорите, Вы так чувствуете, а чувства скрыть тоже невозможно.Kairat stayer: Хех, грамотей упустили! Как и все в школу ходил, в армии служил, участвовал в противостоянии с проклятыми Западом, США, блоком НАТО, гонке вооружений, был отличником советской армии.Ждал и мечтал когда наступит обещанное светлое будущее, увы мечты не сбылись 😂😂😂.Kairat stayer: Так, Скептик ранее отмечал, якобы после Украины будут думать, повторят или не повторять, слоган можем повторить, ранее применявшийся относительно Запада.Не думаю, что большинство людей посещавшие советские школы, ныне проживающие в Германий, будут встречать великого Скептика с хлебом, солью и цветами.Подробнее здесь: