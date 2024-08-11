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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:41
#10126
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Цитата:
Vit:
Я виню Зеленского.


Почему не Путина ? Жена Цезаря вне подозрении?
Вит, мы с вами прожили жизнь, кто то больше, кто то чуть меньше и знаем точно что: - ну не бывает же такого, что ВИНОВАТА только и только - она сторона, а другая БЕЛАЯ и ПУШИСТАЯ- такого НИКОГДА не бывает.
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:42
#10127
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Цитата:
Kairat stayer:
Германию посмотрите,

ясно, от великого ума проиграли ВОВ :lol: ,
вместе с коллективным западом и америкой
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:46
#10128
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Цитата:
Kairat stayer: Не важно
вот и весь ответ))Цитата:
Kairat stayer: признали Россию страной агрессором
Правильно пусть боятся!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6352
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:50
#10129
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Цитата:
N0name:
проиграли ВОВ , вместе с коллективным западом и америкой


Там КТО то говорил про мотчасть: - "....ВОВ выиграли СССР совместно с америкой (США) и коллективным западом( Великобританией, Франции- в то время союзниками СССР во второй мировой войне до "холодной" войны). Вроде так было написано в советских учебниках по истории СССР..."
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:55
#10130
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Цитата:
ACROS:
мотчасть

для начала хотелось бы узнать что это такое мОтчасть, типа мотопехоты? :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
790
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 08:55
#10131
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Цитата:
Эл-починно:
Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и бегунков упустили?

ух ты! так вот оно что! совковая школа оказывается инакомыслие должна была превентивно изжить))) мнение должно быть строго таким как указала партия? мыслительные навыки совкам нафиг не нужны?
это да, у совков очень часто абстрактное, не догматичное мышление не то чтобы хромает. оно начисто отсутствует. а потому мнение совка, тем более старого, не стоит и яйца выеденного
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:05
#10132
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Цитата:
ACROS:
совместно с америкой (США)

то есть простой ефрейтор шикельгрубер обладая "супер " способностями смог стать фюрером?во оно че))
А я то по своему "скудоумию" думал, кому же выгодно ослабить экономику Германии и СССР, испытывая великую депрессию 30х гг. и кто поднял на этой войне куча бабла на продаже оружия обоим воюющим сторонам.Пысы. рассказывайте сказки про благие намерения и второй фронт своим внукам.

[Исправлено: N0name, 11.08.2024 - 10:07]
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:25
#10133
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Цитата:
Kairat stayer: Понятно куда клоните, мол США
А что клонить? И так понятно - уничтожив практически всё коренное (индейцев) население, а оставшихся согнать в резервации, начали при помощи рабов строить демократию :lol: В то время, как другая империя строила на территории " колоний" жилье, объекты образования и здравоохранения и т.д. , в том числе развивала и поднимала экономику... мда уШ
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:33
#10134
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Ну и на десерт, просвещенная европа вместе с сшп
Человеческий зоопарк" — позор европейцев и американцев, о котором они теперь не вспоминают, но учат всех толерантности.

Вика, на всякий случай))

[Исправлено: N0name, 11.08.2024 - 10:35]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:38
#10135
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Цитата:
Vit:
Как люди умоляли помочь им России.

Люди в Чечне так же умоляли арабские страны придти к ним на помощь! Тогда Виталий ты конечно был за российские власти, а тут наоборот, где логика? Людей в Чечне погибло больше чем на Донбассе, при том что две войны шли по времени меньше! И ещё, в Чечне Россия активно применяла авиацию, в отличие от Украины, которая имела возможность, но воздерживалась от этого!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:42
#10136
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Цитата:
Vit:
Тактический наркоманский бред.

Спроси у Алауддинова, он наоборот говорит, что такую высоко продуманную операцию, сами украинцы придумать не могли, якобы этот план родился в штабах НАТО и где правда или по четным дням наркоманский бред,а по нечетным план НАТО?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 09:43
#10137
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Цитата:
ACROS:
Всего узбекская страна завоевала - СЕМЬ золота на Олимпиаде.

----Восемь
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