Почему не Путина ? Жена Цезаря вне подозрении? Вит, мы с вами прожили жизнь, кто то больше, кто то чуть меньше и знаем точно что: - ну не бывает же такого, что ВИНОВАТА только и только - она сторона, а другая БЕЛАЯ и ПУШИСТАЯ- такого НИКОГДА не бывает.
N0name: проиграли ВОВ , вместе с коллективным западом и америкой
Там КТО то говорил про мотчасть: - "....ВОВ выиграли СССР совместно с америкой (США) и коллективным западом( Великобританией, Франции- в то время союзниками СССР во второй мировой войне до "холодной" войны). Вроде так было написано в советских учебниках по истории СССР..."
Эл-починно: Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и бегунков упустили?
ух ты! так вот оно что! совковая школа оказывается инакомыслие должна была превентивно изжить))) мнение должно быть строго таким как указала партия? мыслительные навыки совкам нафиг не нужны? это да, у совков очень часто абстрактное, не догматичное мышление не то чтобы хромает. оно начисто отсутствует. а потому мнение совка, тем более старого, не стоит и яйца выеденного
то есть простой ефрейтор шикельгрубер обладая "супер " способностями смог стать фюрером?во оно че)) А я то по своему "скудоумию" думал, кому же выгодно ослабить экономику Германии и СССР, испытывая великую депрессию 30х гг. и кто поднял на этой войне куча бабла на продаже оружия обоим воюющим сторонам.Пысы. рассказывайте сказки про благие намерения и второй фронт своим внукам.
А что клонить? И так понятно - уничтожив практически всё коренное (индейцев) население, а оставшихся согнать в резервации, начали при помощи рабов строить демократию В то время, как другая империя строила на территории " колоний" жилье, объекты образования и здравоохранения и т.д. , в том числе развивала и поднимала экономику... мда уШ
Люди в Чечне так же умоляли арабские страны придти к ним на помощь! Тогда Виталий ты конечно был за российские власти, а тут наоборот, где логика? Людей в Чечне погибло больше чем на Донбассе, при том что две войны шли по времени меньше! И ещё, в Чечне Россия активно применяла авиацию, в отличие от Украины, которая имела возможность, но воздерживалась от этого!
Спроси у Алауддинова, он наоборот говорит, что такую высоко продуманную операцию, сами украинцы придумать не могли, якобы этот план родился в штабах НАТО и где правда или по четным дням наркоманский бред,а по нечетным план НАТО?
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