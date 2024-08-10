Отправлено: - 07:15

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Интересно, вроде все ходили в советские школы, с советским образованием... Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и бегунков упустили?

Всем мира, добра и удачного дня!Цитата:Хех, грамотей упустили! Как и все в школу ходил, в армии служил, участвовал в противостоянии с проклятыми Западом, США, блоком НАТО, гонке вооружений, был отличником советской армии.Ждал и мечтал когда наступит обещанное светлое будущее, увы мечты не сбылись 😂😂😂.