У Баха крыша поехала... "Президент МОК Бах – хочет понять, чем мужчина отличается от женщины: Мы с самого начала говорили, что если кто-то представит нам научно обоснованную систему идентификации мужчин и женщин, мы будем первыми, кто её применит. Нам не нравится существующая неопределенность. Нам это не нравится из-за общей ситуации в которой все оказались. Мы были бы более чем рады разобраться в этом." ... Трусы с жены не пробовал снять? Или оно не женато?
... "Заместитель главного редактора немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер — о том, что часть украинских военных недовольна операцией ВСУ в Курской области: Я слышу много скепсиса и много критики. Многие в военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди». Это одна из самых больших проблем Украины сейчас, что на некоторых участках фронта не хватает солдат. Поэтому военные чиновники, с которыми я говорю, удивляются, что [в Курской области] проводят наступление. Второй вопрос, который многие задают: как долго оно продлится. Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат. От ответа на второй вопрос зависит третий: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на территории Украины, которые сейчас заняты Россией. Но это лишь мечтания, крайне маловероятные." ... Мечтать не вредно.
Эл-починно: Вот где мы этих боярышников, сабов, 111-ых и
Так Вы же себя упустили! Советская школа всегда декларировала мир и СССР единственный раз влез в войну, это в Афганистане и с печальными последстиями! Как так получилось,что мы за МИР, а вы за войну до победного конца, чем NOname и Скептик отличается от Вас? Тем только, что они открыто декларируют то ,что у Вас в душе и Россия гораздо ближе Вам чем Украина и поэтому " лучший украинец это мертвый украинец", не так ли? Вы не говорите, Вы так чувствуете, а чувтва скрыть тоже невозможно.
Страшное дело реклама и пропаганда! Российская пропаганда перещеголяла Геббельса, он хотя бы не скрывал своих намерений! Да пойдем ,завоюем весь мир! А российская пропаганда всё прикрывает фиговыми листочками. Мы не нападаем, мы освобождаем, мы не аннексируем, мы присоединяем, аплодируйте нам ,мы белые и пушистые, а то, что часть Украины лежит в руинах, сами виноваты не надо сопротивляться нам хорошим! И доверчивые люди ,такие как наш Виталий сразу всему верят, ведь Россия-щедрая душа! Я проехал Россию от Питера до Абакана, ничего щедрого не увидел! Россия разная, как любая большая страна.
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