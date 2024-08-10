Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура

Отправлено: - 14:45

Если бы была возможность в мгновение ока телепортироваться из 80-х годов в наши дни, то нас бы шокировал уровень насилия в современном публичном пространстве: на улицах, телевидении, в школах, Интернете…[/quote

Уровень насилия в 80ых был не меньше если не больше чем сейчас



Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые

Дрались,грабили,убивали

Маньяков в СССР было не меньше на почве психических отклонений

Читаешь форумы ностальгии по СССР

Также взрослые люди пишут и о убийствах во дворах и о педофилах кто детей завлекал конфетами



НО в СССР это не муссировалось по ТВ а упрямо замалчивалось порождая слухи и домыслы



Первый фильм о молодежных группировках вышел как раз в 80ые "пацаны" называется там уже прослеживаются черты будущих 90ых и нулевых