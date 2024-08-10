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Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49823
Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:08
Если бы была возможность в мгновение ока телепортироваться из 80-х годов в наши дни, то нас бы шокировал уровень насилия в современном публичном пространстве: на улицах, телевидении, в школах, Интернете…
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40030
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:08
Автор где живет, в 90х?
Какое насилие, какой мордобой то?
Что то там выдумал, придумал.
Сейчас уже никто не бьет морду, ну может там алконавты в кабаках, да молодые изредка между собой.
Какое насилие, какой мордобой то?
Что то там выдумал, придумал.
Сейчас уже никто не бьет морду, ну может там алконавты в кабаках, да молодые изредка между собой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16531
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 14:45
Если бы была возможность в мгновение ока телепортироваться из 80-х годов в наши дни, то нас бы шокировал уровень насилия в современном публичном пространстве: на улицах, телевидении, в школах, Интернете…[/quote
Уровень насилия в 80ых был не меньше если не больше чем сейчас
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые
Дрались,грабили,убивали
Маньяков в СССР было не меньше на почве психических отклонений
Читаешь форумы ностальгии по СССР
Также взрослые люди пишут и о убийствах во дворах и о педофилах кто детей завлекал конфетами
НО в СССР это не муссировалось по ТВ а упрямо замалчивалось порождая слухи и домыслы
Первый фильм о молодежных группировках вышел как раз в 80ые "пацаны" называется там уже прослеживаются черты будущих 90ых и нулевых
Уровень насилия в 80ых был не меньше если не больше чем сейчас
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые
Дрались,грабили,убивали
Маньяков в СССР было не меньше на почве психических отклонений
Читаешь форумы ностальгии по СССР
Также взрослые люди пишут и о убийствах во дворах и о педофилах кто детей завлекал конфетами
НО в СССР это не муссировалось по ТВ а упрямо замалчивалось порождая слухи и домыслы
Первый фильм о молодежных группировках вышел как раз в 80ые "пацаны" называется там уже прослеживаются черты будущих 90ых и нулевых
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1473
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 17:39
Цитата:
.....свистеть не надо Абайка в 80е всё было относительно тихо...грабить, убивать все началось в самом конце 80х я в 88м пришёл из армии и всё было тихо начало 90х там уже попёрло белые воротнички то есть бывшие комсорги да партработники стали страну разграблять,бандюки посмотрели на это да давай их данью облагать вот тогда и началось утро в деревне......P.S.кто то начинал свой бизнез с распила хим.завода,воровства с дизельного завода,а кто с колбасы и отрубей,а кто не осмелился то и другое делать то есть воровать жили без худно бедно лишь выжить да детей прокормить или перебивались от зароботка к заработку,некоторые невыдержали и спились тем самым сгинули в мир иной....
111:
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые Дрались,грабили,убивали
Все уличные группировки,рэкетиры и будущие опг 90ых это следствие молодежных группировок возникших в 80ые Дрались,грабили,убивали
.....свистеть не надо Абайка в 80е всё было относительно тихо...грабить, убивать все началось в самом конце 80х я в 88м пришёл из армии и всё было тихо начало 90х там уже попёрло белые воротнички то есть бывшие комсорги да партработники стали страну разграблять,бандюки посмотрели на это да давай их данью облагать вот тогда и началось утро в деревне......P.S.кто то начинал свой бизнез с распила хим.завода,воровства с дизельного завода,а кто с колбасы и отрубей,а кто не осмелился то и другое делать то есть воровать жили без худно бедно лишь выжить да детей прокормить или перебивались от зароботка к заработку,некоторые невыдержали и спились тем самым сгинули в мир иной....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6347
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 10.08.24 - 20:00
Правильная и значит традиционно СИЛЬНО пьющая, интеллигенция, как правило, пишет по одному и тому же сценарию: "... КТО виноват и ЧТО делать...".
Автор просто - ПЛАЧЕТ в жилетку и констатирует факты. И о чём тогда статья и смысл её в чём ?
Автор просто - ПЛАЧЕТ в жилетку и констатирует факты. И о чём тогда статья и смысл её в чём ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5551
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Насилие как субкультура
Отправлено: 11.08.24 - 05:22
Я бы сказал так, человек по своей природе агрессивен, а выход своей агрессии ему сложно найти! Нельзя сейчас стенка на стенку, деревня на деревню, микрорайон на микрорайон, пресекут и накажут, что при обилии технических средств совсем несложно. Поэтому такое количество безопасных компьютерных игр с насилием и количество секций с агрессивным уклоном! Ничего страшного здесь нет и по ночам в парке гулять совершенно безопасно, я видел там и пенсионеров которым в 4 утра не спалось и они прогуливались вместе с молодежью!
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