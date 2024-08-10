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≡ "Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за перерасчёт пенсий с учётом инфляции запустили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49823
"Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за перерасчёт пенсий с учётом инфляции запустили в Казахстане
Отправлено: 10.08.24 - 16:10
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Её авторы требуют Минтруда и соцзащиты населения учитывать реальную инфляцию при формировании пенсий "в целях предупреждения бедности в стране и восстановления справедливости".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1524
Re: "Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за...
Отправлено: 10.08.24 - 16:10
#1
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Я подписал.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
105
Re: "Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за...
Отправлено: 10.08.24 - 17:35
#2
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То же подписал. Я неоднократно писал об этой абсурдной ситуации ,когда вместо реальной инфляции (подтверждённой кстати самими гос.структурами), при утверждении повышения пенсий применялась величина ПРОГНОЗИРУЕМОЙ инфляции. Маразм и экономия на старшем поколении при диком разворовывании бюджета.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6346
Re: "Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за...
Отправлено: 10.08.24 - 20:06
#3
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Цитата:
Skeptic:
Я подписал


Вы подписали просто так, из принципа СТАДНОСТИ или искренне верите что Токаев - заинтересуется этой ОЧЕРЕДНОЙ петиции и даст команду учитывать РЕАЛЬНУЮ инфляцию при формировании размера пенсии??
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1524
Re: "Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за...
Отправлено: 10.08.24 - 23:32
#4
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Цитата:
ACROS:

Я подписал, основываясь на своём жизненном опыте, который мне подсказывает, что "под лежачий камень вода, которая "камень точит", не течёт".
Когда одни ноют, что "без нас всё решают", другие что-то делают и заставляют чиновников менять ситуацию в нужном направлении.
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