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"Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за перерасчёт пенсий с учётом инфляции запустили в Казахстане
"Где находимся мы, завтра будете вы" - Петицию за перерасчёт пенсий с учётом инфляции запустили в Казахстане
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