Отправлено: - 23:32

ACROS:



Цитата:Я подписал, основываясь на своём жизненном опыте, который мне подсказывает, что "под лежачий камень вода, которая "камень точит", не течёт".Когда одни ноют, что "без нас всё решают", другие что-то делают и заставляют чиновников менять ситуацию в нужном направлении.