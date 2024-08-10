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..."Заместитель главного редактора немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер — о том, что часть украинских военных недовольна операцией ВСУ в Курской области: Я слышу много скепсиса и много критики. Многие в военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди».Это одна из самых больших проблем Украины сейчас, что на некоторых участках фронта не хватает солдат. Поэтому военные чиновники, с которыми я говорю, удивляются, что [в Курской области] проводят наступление.Второй вопрос, который многие задают: как долго оно продлится.Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат.От ответа на второй вопрос зависит третий: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на территории Украины, которые сейчас заняты Россией.Но это лишь мечтания, крайне маловероятные."...Мечтать не вредно.