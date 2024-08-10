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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 22:52
#10096
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Немецкие Леопарды под Курском, вероятно с немцами.
Спасибо немцы!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 22:59
#10097
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За Курскую область!
Бомбят Курскую область..
Какие то приколисты оккупанты..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15180
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:00
#10098
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Просто красивая картинка. Дырку вам от бублика фашисты, а не курскую обл. Кувалдой по голове.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:03
#10099
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Наши патриоты Безумца безумно рады войне.
Стоило оно того?
Сколько вам еще надо русских могил?

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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:31
#10100
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Цитата:
111:
Сколько вам еще надо могил?


Вот столько
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:40
#10101
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:40
#10102
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:-) У Баха крыша поехала...
"Президент МОК Бах – хочет понять, чем мужчина отличается от женщины: Мы с самого начала говорили, что если кто-то представит нам научно обоснованную систему идентификации мужчин и женщин, мы будем первыми, кто её применит. Нам не нравится существующая неопределенность. Нам это не нравится из-за общей ситуации в которой все оказались. Мы были бы более чем рады разобраться в этом."
...
Трусы с жены не пробовал снять? :-) Или оно не женато?

[Исправлено: Skeptic, 11.08.2024 - 00:41]
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:47
#10103
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 23:56
#10104
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...
"Заместитель главного редактора немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер — о том, что часть украинских военных недовольна операцией ВСУ в Курской области: Я слышу много скепсиса и много критики. Многие в военных кругах говорят: «Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди».
Это одна из самых больших проблем Украины сейчас, что на некоторых участках фронта не хватает солдат. Поэтому военные чиновники, с которыми я говорю, удивляются, что [в Курской области] проводят наступление.
Второй вопрос, который многие задают: как долго оно продлится.
Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат.
От ответа на второй вопрос зависит третий: можно ли будет обменять захваченные районы Курской области на территории Украины, которые сейчас заняты Россией.
Но это лишь мечтания, крайне маловероятные."
...
Мечтать не вредно. :-)
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