Отправлено: - 21:06

родом из Шанхая2022:

.....там к твоему сведению боярышник до сих пор пьют

родом из Шанхая2022:

запчастей для самолётов нет

родом из Шанхая2022:

а ходят в шапках ушанках и в фуфайках,обуваются в лапти и валенки...

Цитата:Забыли добавить "и воруют"!и будут пить и воровать...Цитата:Забыли добавить, на ворованных самолётах..но это до поры до времени! Цитата:Не говори так громко..ваши слова могут сбыться..бюджет почти уже на нуле..долларом нельзя пользоваться..а индийского рупия мешками..но он никому не нужен..