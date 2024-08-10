Отправлено: - 17:16

ПолиграфЪ Боярышников:

В России она вообще никуда не уходила!

Цитата:.....там к твоему сведению боярышник до сих пор пьют и крокодилы летают,запчастей для самолётов нет и летают на дележаблях и воздушных шарах,ездят в столыпинских вагонах,да передвигаются на полуторках и москвичах,а ходят в шапках ушанках и в фуфайках,обуваются в лапти и валенки....