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≡ «Там я была в своей тарелке!» - Что увидела на фестивале Comic Con в Астане зрительница из Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49823
«Там я была в своей тарелке!» - Что увидела на фестивале Comic Con в Астане зрительница из Костанайской области
Отправлено: 10.08.24 - 15:09
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Среди приглашенных знаменитостей были датский, американский и российский актеры Мадс Миккельсен, Перси Хайнс Уайт и Рузиль Минекаев. Жительнице села Федоровка Сауле НАШАРОВОЙ удалось поговорить и сфотографироваться с ними.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1270
Re: «Там я была в своей тарелке!» - Что увидела на фестивале...
Отправлено: 10.08.24 - 15:09
#1
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Не понимаю. Ладно, когда тебе 12-16 лет, но когда взрослые люди такой хернёй занимаются это непостижимо.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5753
Re: «Там я была в своей тарелке!» - Что увидела на фестивале...
Отправлено: 10.08.24 - 20:01
#2
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Отдельные мир и цивилизация, это на мой взгляд, их выбор и имеют права!

Пусть занимаются чем хотят и что им нравится, получается, есть же спрос среди населения, если к героям выстроились большие очереди граждан.
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