Re: «Там я была в своей тарелке!» - Что увидела на фестивале...

Отправлено: - 20:01

Отдельные мир и цивилизация, это на мой взгляд, их выбор и имеют права!



Пусть занимаются чем хотят и что им нравится, получается, есть же спрос среди населения, если к героям выстроились большие очереди граждан.