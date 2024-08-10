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≡ Преступную группу вымогателей задержала Костанайская полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49821
Преступную группу вымогателей задержала Костанайская полиция
Отправлено: 10.08.24 - 13:36
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Они вымогали у двух рудничан автомобили, мотоцикл, снегоход, пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Общая сумма материального ущерба - 12 миллионов тенге. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10796
Re: Преступную группу вымогателей задержала Костанайская полиция
Отправлено: 10.08.24 - 13:36
#1
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---Ой , бай ! 90ые вернулись ???
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7018
Re: Преступную группу вымогателей задержала Костанайская полиция
Отправлено: 10.08.24 - 13:54
#2
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Разве они (90-е) уходили?. Например,мои арендаторы регулярно платили,а когда зашли проверяющие с другого района, крыша деликатно устранилась,что дало повод прекратить любое сотрудничество с кем бы ни было, потому что никто не намерен кормить всех подряд
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1933
Re: Преступную группу вымогателей задержала Костанайская полиция
Отправлено: 10.08.24 - 14:33
#3
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Цитата:
Гога:
---Ой , бай ! 90ые вернулись ???

В Роисе она вообще никуда не уходила!
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