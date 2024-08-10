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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1517
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 11:35
Корёжит здесь только поклонников украинских нацистов.
Нормальные люди спокойно наблюдают за происходящим и предлагают вниманию фомучан новости только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
Банды, прорвавшиеся на территорию России, в ближайшие дни будут утилизированы. Кому повезёт - поджавши хвост сбегут обратно на территорию бывшей Украины.
Это даже там понимают. В Сумской области уже эвакуацию объявили. Бежать готовятся далеко и долго.
Нормальные люди спокойно наблюдают за происходящим и предлагают вниманию фомучан новости только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
Банды, прорвавшиеся на территорию России, в ближайшие дни будут утилизированы. Кому повезёт - поджавши хвост сбегут обратно на территорию бывшей Украины.
Это даже там понимают. В Сумской области уже эвакуацию объявили. Бежать готовятся далеко и долго.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 11:56
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 12:00
Цитата:
а новость про распятого мальчика 10 лет назад где показывали?
[Исправлено: Домовенок, 10.08.2024 - 13:00]
Skeptic:
только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
а новость про распятого мальчика 10 лет назад где показывали?
[Исправлено: Домовенок, 10.08.2024 - 13:00]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:03
Цитата:
Могу официальные источники , сначала Путин сказал, что пострадавшим в Курской области дадут 10000 рублей, потом сказали потерявшим всё имущество по 150000 рублей, родственникам погибших по 1,5 млн рублей. Какой сегодня курс рубля? Пострадали то они из за того, что как сами говорили в воззвании Путину они поддержали СВО и такое вот возмещение убытков. И самое смешное объявили Курскую область зоной не боевых действий, а зоной ЧС федерального масштаба, как будто там пожар или наводнение!
Skeptic:
только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
только из официальных источников. По инфопомойкам не роются.
Могу официальные источники , сначала Путин сказал, что пострадавшим в Курской области дадут 10000 рублей, потом сказали потерявшим всё имущество по 150000 рублей, родственникам погибших по 1,5 млн рублей. Какой сегодня курс рубля? Пострадали то они из за того, что как сами говорили в воззвании Путину они поддержали СВО и такое вот возмещение убытков. И самое смешное объявили Курскую область зоной не боевых действий, а зоной ЧС федерального масштаба, как будто там пожар или наводнение!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:13
Всё из официальных источников федеральных каналов РосТВ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:28
Ещё из официальных источников изначально Генштаб говорил про численность войск ВСУ 300 человек, на следующий день объявил об уничтожении 315 человек, но наступление продолжалось, потом Герасимов доложил о группировке в 1000 человек, на следующий день объявил об уничтожении 945 человек и сказал что бои продолжаются.
От себя с кем же интересно воюют ВС РФ на территории Курской области, может с барабашками?
От себя с кем же интересно воюют ВС РФ на территории Курской области, может с барабашками?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:44
Цитата:
-----4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО----отстаете
Kairat stayer:
да и Финляндия почти в НАТО.
да и Финляндия почти в НАТО.
-----4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО----отстаете
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:48
Цитата:
----Вот тут вы правы
abaika95:
а народ будет молчать
а народ будет молчать
----Вот тут вы правы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 13:55
Цитата:
**возможно **-**как проснулся*** -----вот ты бы сначала проснулся бы , протер глаза , пришел бы в себя после вчерашнего грушевого , а потом бы и пИсал комменты
111:
по моему
по моему
**возможно **-**как проснулся*** -----вот ты бы сначала проснулся бы , протер глаза , пришел бы в себя после вчерашнего грушевого , а потом бы и пИсал комменты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:07
На глазах у матери в Судже наёмники из Франции остановили машину и расстреляли сына, он вёз мать из города Так же там находятся наёмники из Грузии, Польши. Явно они на сафари там. И в Украине они же беспредельничиют и не русский солдат. Запомни это Марик.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:09
«Вы все пошли к нам. У меня к вам только один вопрос - где мы вас всех будем хоронить, сатанисты вы проклятые? Где мы вас будем хоронить? Ну мы сделаем все, чтобы на нашей территории вас не хоронить, вас надо будет сжечь или еще что-то. Вам нет места на нашей земле, в нашей земле. И мы сделаем все, чтобы вас здесь не было», - пообещал Алаудинов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:11
Цитата:
странные эти укронацисты, резню как рашисты в Буче, в Сундже не устаивают, как Мариуполь и Баухмут с лица земли её не стирают.
[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 15:25]
Vit:
И в Украине они же беспредельничиют и не русский солдат.
И в Украине они же беспредельничиют и не русский солдат.
странные эти укронацисты, резню как рашисты в Буче, в Сундже не устаивают, как Мариуполь и Баухмут с лица земли её не стирают.
[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 15:25]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:15
Цитата:
-----Опять придумал в пьяном угаре ? Покажи хоть одну ссылку , что хотят продолжения ? Этого хочешь только ты !
111:
А наши форумные ватники хотят ее продолжения
А наши форумные ватники хотят ее продолжения
-----Опять придумал в пьяном угаре ? Покажи хоть одну ссылку , что хотят продолжения ? Этого хочешь только ты !
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3474
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:26
Цитата:
ты ещё и поклонник Тик_ток воинов Дон-дона?
[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 15:38]
Vit:
Алаудинов
Алаудинов
ты ещё и поклонник Тик_ток воинов Дон-дона?
[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 15:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.08.24 - 14:29
Цитата:
-Переведи ?
111:
Это тоже Ахматовцы?
Это тоже Ахматовцы?
-Переведи ?
-
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