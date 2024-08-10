Отправлено: - 14:11

Vit:

И в Украине они же беспредельничиют и не русский солдат.

[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 15:25]

Цитата:странные эти укронацисты, резню как рашисты в Буче, в Сундже не устаивают, как Мариуполь и Баухмут с лица земли её не стирают.