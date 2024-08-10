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≡ Безумно красивая карамельная курочка - Нравится даже тем, кто не любит сочетать сладкое с мясом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49819
Безумно красивая карамельная курочка - Нравится даже тем, кто не любит сочетать сладкое с мясом
Отправлено: 10.08.24 - 11:06
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Достаточно распространенный рецепт приготовления куриных крылышек в соево-медовом соусе недавно опробовала Elenna Alatariel. На самом деле подойдут и другие части птицы - бедра или голени, но чаще всего в Интернете предлагают так готовить крылья.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3471
Безумно красивая карамельная курочка - Нравится даже тем, кто не любит сочетать сладкое с мясом
Отправлено: 10.08.24 - 11:06
#1
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что за угли на третьем фото? Рецепт о том, как превратить куринные запчасти в угли для мангала.

[Исправлено: юля елиссева, 10.08.2024 - 12:07]
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