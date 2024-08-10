Отправлено: - 10:44

Skeptic:

для нас же материал лишь в очередной раз подтверждает, что Германия пытается взять реванш за проигрыш Советскому Союзу

Цитата:Согласен, я только об этом и говорил, указывая на то, как гражданин Германии хочет скинуть то ли на Курск, то ли на Харьков ядерные бомбы и уничтожить миллионы граждан, потомков наших дедов, которые взяли Берлин.