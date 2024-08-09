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≡ В Казахстане определились, какие мобильные переводы проверять
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49819
В Казахстане определились, какие мобильные переводы проверять
Отправлено: 09.08.24 - 22:37
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Глава Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев ответил на волнующий многих казахстанцев вопрос о проверке мобильных переводов. По его словам, налоговики будут проверять мобильные переводы лишь в том случае, если на один номер за месяц поступят переводы от более 100 разных людей и так будет продолжаться в течение трех месяцев подряд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40021
Re: В Казахстане определились, какие мобильные переводы...
Отправлено: 09.08.24 - 22:37
#1
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А если в месяц по 5 переводов по 100 тысяч и так три месяца?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1466
В Казахстане определились, какие мобильные переводы проверять
Отправлено: 10.08.24 - 10:10
#2
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Какая дичайшая некомпетентность.. Сколько можно мурыжить эти переводы.. Да оставьте вы уже их в покое! Год они ну могут выработать механизм!

[Исправлено: Сабыр, 10.08.2024 - 11:13]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3471
Re: В Казахстане определились, какие мобильные переводы...
Отправлено: 10.08.24 - 10:44
#3
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Если муж перевел жене в течении месяца лям тенге, следовательно его жена уже предпринимательница и должна платить налги?
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