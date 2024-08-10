saba Цитата:electro:шлакбaумА Вам не кажется это оскорблением, кажется в правилах форума за такое должны наказывать! Да и самому как то должно быть стыдно опускаться до школьных дразнилок! Совсем не комильфо!
Ах, этот saba, рафинированный интеллигент! Считает "школьные дразнилки" оскорблением и призывает наказывать за них на форуме! Поражаюсь Вашей наивности иногда: если по жизни не все закончили Смольный, так Вы хотите хотя бы на форуме нас воспитать?
... Немецкое издание Bild опубликовало реваншистскую статью, где с гордостью заявляет о возвращении немецких танков на русскую землю Журналисты немецкого издания Bild выпустили материал про украинскую операцию в Курской области в лучших традициях гитлеровской пропаганды. Заголовок статьи радостно кричит, что «украинцы наступают с немецкими танками», а «Путин объявил в России чрезвычайное положение» якобы тоже из-за отправленной Германией техники. Издание с гордостью заявляет, что немецкие танки «участвуют в захватывающем наступлении» ВСУ, попутно придумывая несуществующие «падения» городов России. В чем эксклюзивность статьи, не очень ясно — Бундестаг официально разрешил Украине использовать свою военную технику для террора против жителей Курской области. Видимо, задачей издания было показать жителям ФРГ, зачем их страна все это время спонсирует Киев. При этом сами же журналисты отмечают, что «русские яростно атакуют» немецкие танки, также как и любые другие западные машины. Пропагандистская агитка у Bild действительно получилась — для нас же материал лишь в очередной раз подтверждает, что Германия пытается взять реванш за проигрыш Советскому Союзу, исторический опыт так и не научил Берлин, что к русским лезть не стоит.
Skeptic: для нас же материал лишь в очередной раз подтверждает, что Германия пытается взять реванш за проигрыш Советскому Союзу
Согласен, я только об этом и говорил, указывая на то, как гражданин Германии хочет скинуть то ли на Курск, то ли на Харьков ядерные бомбы и уничтожить миллионы граждан, потомков наших дедов, которые взяли Берлин.
Эко корежит форумную вату после того как збройные силы Украины начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации России, начав освобождение с территории Курской народной республики.
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