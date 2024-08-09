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Глава Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев ответил на волнующий многих казахстанцев вопрос о проверке мобильных переводов. По его словам, налоговики будут проверять мобильные переводы лишь в том случае, если на один номер за месяц поступят переводы от более 100 разных людей и так будет продолжаться в течение трех месяцев подряд.