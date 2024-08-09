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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
v
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 904
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 13:02
Добрый день . почему у меня понизился статус ?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 16:40
Цитата:
Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.
Рубрику "Копнем и уроем" сейчас в основном выдаем только в газете, так как в ней публикуются перепосты из других СМИ. Если в ней выходит наш материал, то публикуем и на сайте - также в выходные дни.
Рубрика "На посошок" - чисто газетная. Сейчас ее уже нет. Последняя полоса газеты сейчас называется "Городское обозрение". В ней - Нашафишка и статьи о городских культурных событиях. Статьи также выдаем на сайт, чаще всего в рубрике "Культура".
Рубрика "Неслучайные связи" - тоже чисто газетная. В ней публикуем истории о людях. Статьи также выдаем на сайт. Отмечать их как-то отдельной рубрикой нет необходимости.
В разделе "Текущий номер" сейчас оставляем минимум статей - письма читателей, Афишку, проект "Нужные деньги" и конкурсы. Все остальное - в ленте новостей, так как там больше просмотров и комментариев.
Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.
Что касается Форума, то его формируют сами пользователи. Администрация смотрит только на нарушение правил сайта.
electro:
Редакция, а где, собственно рубрики: "Копнем и уроем", "Вкусная жизнь", "На посошок", "Неслучайные связи" и многие другие?
Редакция, а где, собственно рубрики: "Копнем и уроем", "Вкусная жизнь", "На посошок", "Неслучайные связи" и многие другие?
Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.
Рубрику "Копнем и уроем" сейчас в основном выдаем только в газете, так как в ней публикуются перепосты из других СМИ. Если в ней выходит наш материал, то публикуем и на сайте - также в выходные дни.
Рубрика "На посошок" - чисто газетная. Сейчас ее уже нет. Последняя полоса газеты сейчас называется "Городское обозрение". В ней - Нашафишка и статьи о городских культурных событиях. Статьи также выдаем на сайт, чаще всего в рубрике "Культура".
Рубрика "Неслучайные связи" - тоже чисто газетная. В ней публикуем истории о людях. Статьи также выдаем на сайт. Отмечать их как-то отдельной рубрикой нет необходимости.
В разделе "Текущий номер" сейчас оставляем минимум статей - письма читателей, Афишку, проект "Нужные деньги" и конкурсы. Все остальное - в ленте новостей, так как там больше просмотров и комментариев.
Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.
Что касается Форума, то его формируют сами пользователи. Администрация смотрит только на нарушение правил сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 17:17
Цитата:
По данным на утро 8 августа, система зафиксировала 3 нарушения в 30-ти последних ваших комментариях. Где конкретно были нарушения, система не показывает. Только считает общее количество.
vofkakst:
Добрый день . почему у меня понизился статус ?
Добрый день . почему у меня понизился статус ?
По данным на утро 8 августа, система зафиксировала 3 нарушения в 30-ти последних ваших комментариях. Где конкретно были нарушения, система не показывает. Только считает общее количество.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3465
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 17:22
Цитата:
И на кой эти рецепты, коих в интеренете миллионы? Вот бы Дора снова каждую неделю по общепиту кустанайскому ходила...
Тимур Гафуров:
Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.
Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.
И на кой эти рецепты, коих в интеренете миллионы? Вот бы Дора снова каждую неделю по общепиту кустанайскому ходила...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 19:03
Цитата:
вот здесь. всё из интернета. какая бумажная версия? какие выходные?
ну теперь удалите, чтобы не было следов.
желаю вам еще "больше просмотров и комментариев."
и насчет "для разной аудитории." - поясните, это что?
форум - да, он вне вашего морального контроля. кто бы сомневался.
скопирую текст, на всякий случай.
https://www.ng.kz/modules/newspaper/index.php?numberid=734
вот здесь. всё из интернета. какая бумажная версия? какие выходные?
ну теперь удалите, чтобы не было следов.
желаю вам еще "больше просмотров и комментариев."
и насчет "для разной аудитории." - поясните, это что?
форум - да, он вне вашего морального контроля. кто бы сомневался.
скопирую текст, на всякий случай.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 20:46
предыдущий пост пфффф: не дал никаких результатов
продолжим:
поясните кто нибудь
"комментарий проходит проверку"
И...
[Исправлено: electro, 09.08.2024 - 20:52]
продолжим:
поясните кто нибудь
"комментарий проходит проверку"
И...
[Исправлено: electro, 09.08.2024 - 20:52]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 21:26
поясняйте удаление
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 23:42
Цитата:
Вам лично неоднократно пояснял - нет у редакции таких финансов, чтобы часто платить за поход в ресторан. Если желаете спонсировать - рассмотрим ваше предложение.
юля елиссева:
Вот бы Дора снова каждую неделю по общепиту кустанайскому ходила...
Вот бы Дора снова каждую неделю по общепиту кустанайскому ходила...
Вам лично неоднократно пояснял - нет у редакции таких финансов, чтобы часто платить за поход в ресторан. Если желаете спонсировать - рассмотрим ваше предложение.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 23:48
Цитата:
Что именно здесь из интернета?Цитата:
У бумажной версии и на сайте разные аудитории. Бумагу привыкли покупать больше пенсионеры. На сайте люди моложе.
Цитата:
Поясните
Цитата:
Что именно было удалено? Ссылку пришлите.
Цитата:
Что вы называете "моральным контролем"?
Администрация смотрит только на нарушение правил.
electro:
вот здесь. всё из интернета
вот здесь. всё из интернета
Что именно здесь из интернета?Цитата:
electro:
и насчет "для разной аудитории." - поясните, это что?
и насчет "для разной аудитории." - поясните, это что?
У бумажной версии и на сайте разные аудитории. Бумагу привыкли покупать больше пенсионеры. На сайте люди моложе.
Цитата:
electro:
"комментарий проходит проверку"
"комментарий проходит проверку"
Поясните
Цитата:
electro:
поясняйте удаление
поясняйте удаление
Что именно было удалено? Ссылку пришлите.
Цитата:
electro:
форум - да, он вне вашего морального контроля. кто бы сомневался.
форум - да, он вне вашего морального контроля. кто бы сомневался.
Что вы называете "моральным контролем"?
Администрация смотрит только на нарушение правил.
v
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 904
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.08.24 - 09:42
Цитата:
И как вернуть обратно?
Тимур Гафуров:
система зафиксировала
система зафиксировала
И как вернуть обратно?
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