Re: Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать...

Отправлено: - 22:50

шлакбaум, напиши, что бы ты сделал в этой ситуации? тыж у нас экперд



....покорно извеняюсь слово шлакбаум не так пишется шлаГбаум это два связующих слова из немецкого скорее всего шлаг удар а баум дерево,ладно не важно ,так я не понял кто этот самый шлакбаум