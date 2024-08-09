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"Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы солдата-срочника из Костаная выписали из больницы
"Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы солдата-срочника из Костаная выписали из больницы
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