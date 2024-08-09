Re: "Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы...

Отправлено: - 21:19

. Туда он был призван служить из Костаная. После госпитализации молодого человека его родные предположили, что он мог стать жертвой дедовщины. 24 июня Нуржигит Абдильпат вышел из комы. Касым-Жомарт Токаев потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении одного из военнослужащих по контракту.



......кто то утверждал здесь что нам нужна контрактная армия...вот вам живой пример контрактник поколечил молодого парня не в чём не повинного,даже если провинился наказывать таким образом до полусмерти избивать, где в каком уставе это прописано,какое он имел на это право ещё контрактник и так некому нас защищать январские события тому пример когда пришлось просить помощи у соседей,дедовщина это когда старослужащие издеваются на младшим призывом а когда контрактник издевается над солдатом я и незнаю как это сегодня назвать...