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≡ "Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы солдата-срочника из Костаная выписали из больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49817
"Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы солдата-срочника из Костаная выписали из больницы
Отправлено: 09.08.24 - 21:19
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Вышедшего из комы солдата-срочника Нуржигита Абдильпата выписали из больницы. Об этом сообщила руководитель республиканского общественного объединения Dariger Айгерим Сеитова. Родные срочника предполагали, что он мог стать жертвой дедовщины.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1468
Re: "Не ожидали улучшений". Вышедшего из комы...
Отправлено: 09.08.24 - 21:19
#1
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. Туда он был призван служить из Костаная. После госпитализации молодого человека его родные предположили, что он мог стать жертвой дедовщины. 24 июня Нуржигит Абдильпат вышел из комы. Касым-Жомарт Токаев потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении одного из военнослужащих по контракту.

......кто то утверждал здесь что нам нужна контрактная армия...вот вам живой пример контрактник поколечил молодого парня не в чём не повинного,даже если провинился наказывать таким образом до полусмерти избивать, где в каком уставе это прописано,какое он имел на это право ещё контрактник и так некому нас защищать январские события тому пример когда пришлось просить помощи у соседей,дедовщина это когда старослужащие издеваются на младшим призывом а когда контрактник издевается над солдатом я и незнаю как это сегодня назвать...
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