Отправлено: - 16:40

electro:

Редакция, а где, собственно рубрики: "Копнем и уроем", "Вкусная жизнь", "На посошок", "Неслучайные связи" и многие другие?

Цитата:Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.Рубрику "Копнем и уроем" сейчас в основном выдаем только в газете, так как в ней публикуются перепосты из других СМИ. Если в ней выходит наш материал, то публикуем и на сайте - также в выходные дни.Рубрика "На посошок" - чисто газетная. Сейчас ее уже нет. Последняя полоса газеты сейчас называется "Городское обозрение". В ней - Нашафишка и статьи о городских культурных событиях. Статьи также выдаем на сайт, чаще всего в рубрике "Культура".Рубрика "Неслучайные связи" - тоже чисто газетная. В ней публикуем истории о людях. Статьи также выдаем на сайт. Отмечать их как-то отдельной рубрикой нет необходимости.В разделе "Текущий номер" сейчас оставляем минимум статей - письма читателей, Афишку, проект "Нужные деньги" и конкурсы. Все остальное - в ленте новостей, так как там больше просмотров и комментариев.Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.Что касается Форума, то его формируют сами пользователи. Администрация смотрит только на нарушение правил сайта.