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≡ Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать девочки отказалась от компенсации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49817
Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать девочки отказалась от компенсации
Отправлено: 09.08.24 - 20:05
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Руководство FlyArystan пыталось добиться мирового соглашения с мамой ребёнка. Они предложили ей выплату в размере 4 млн тенге. Об этом Жазира Мусина сообщила в своём Instagram.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1379
Re: Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать...
Отправлено: 09.08.24 - 20:05
#1
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шлакбaум, напиши, что бы ты сделал в этой ситуации? тыж у нас экперд
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24249
Re: Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать...
Отправлено: 09.08.24 - 20:38
#2
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Цитата:
electro:
напиши, что бы ты сделал в этой ситуации?

Цитата:
"Встретимся в суде"

Он любитель по судам таскаться :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1379
Недопуск 12-летней пассажирки на рейс FlyArystan: мать девочки отказалась от компенсации
Отправлено: 09.08.24 - 20:54
#3
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ну хоть чем-то займется чемпион московской олимпиады :lol: :lol: :lol:
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