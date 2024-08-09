Отправлено: - 18:48

сайлау курманов:

Одни договариваются, получают добро,а когда власть меняется и все договоренности аннулируются, бедная недвижимость остаётся сиротинушкой и неугодной

Цитата:Если есть договора то они должны быть в письменном виде и там должны быть оговорены сроки аренды и т.д. и т.п.