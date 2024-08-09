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≡ Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49816
Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
Отправлено: 09.08.24 - 18:16
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Их около 6-ти в разных районах города, предварительно сообщил журналистам заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ЖУМАБЕКОВ. Встречу организовали для официального заявления о сносе незаконных павильонов - по-другому их владельцы не выходят на связь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7015
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 18:16
#1
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Одни договариваются, получают добро,а когда власть меняется и все договоренности аннулируются, бедная недвижимость остаётся сиротинушкой и неугодной
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1932
Re: Киоски, незаконно занимающие государственную землю,...
Отправлено: 09.08.24 - 18:48
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Одни договариваются, получают добро,а когда власть меняется и все договоренности аннулируются, бедная недвижимость остаётся сиротинушкой и неугодной

Если есть договора то они должны быть в письменном виде и там должны быть оговорены сроки аренды и т.д. и т.п.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1376
Киоски, незаконно занимающие государственную землю, демонтируют власти Костаная
Отправлено: 09.08.24 - 19:35
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
должны быть оговорены сроки аренды и т.д. и т.п.

надеяться на "договорА", так себе, занятие.
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