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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 03.08.24 - 08:13
#1426
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 07:58
#1427
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Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 08:25
#1428
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Kairat stayer: Недавно мне Шанхайский говорил, мол несчастную молочку и то не можем наладить покупаем у россиян. В магазинах полно молочной продукций собственного производства и импортное тоже присутствует, ЕАЭС понимаете ли :lol: :lol: :lol:.

Великие россияне не перестают удивлять. Ниже в видео в Краснодаре, где проживает пользователь Гога, он же Гоша и.т.д. разработали продукт - называется Молока. Во как, при этом, основная доля чуда продукта составляет растительное масло, на этикетке написано 3,2%. Вот, грамотеи ответьте, разве грамотно написано Молока?

Ну и в Питере на одной из улиц, якобы в рамках эксперимента уложили асфальт с запахом клубники, для какой аудитории?

Vit: А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)

Kairat stayer: Как, поговаривал Виктор Степанович Черномырдин, в свою бытность: Хотели как лучше, а получилось как всегда :-P :-P :-P .

Типа, как ранее было у китайцев: Адидас - Адидс.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 19:57
#1429
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 20:19
#1430
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 20:47
#1431
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Если удалили за пожелание кротости. Осведомлённый во всём ГУГЛ отмечет, что кротость – это не есть слабость, а наоборот, свойство людей сильных, она присуща великим людям. Кротость в человеке проявляется в его незлобии, безгневии, умении владеть собой, не отвечать обидчикам на зло и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 06.08.24 - 20:52
#1432
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Цитата:
Маркс:
Эклектика, также эклектизм — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п...


Цитата:
Маркс:
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!


В первом посте данной ветки, отмечено, что Эклектика (МИКС) - смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и.т.п.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 08.08.24 - 09:51
#1433
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и хорошего дня!

Kairat stayer: Действительно зачем. Они не в окопах же сидят и ждут давно обещанную ротацию. А строчат воинственные комменты, за тысячи километров от передовой, в благоустроенном жилье, с такой риторикой, типа Макса: мол в военной доктрине написано, что при угрозе применить ядерное оружие, покажут всем врагам кузькину мать и. т. д.

С двух сторон погибают люди, при этом россияне на чужой территории. Жизнь человека бесценна, жизнь за деньги не купишь, а мертвым вообще деньги не нужны.

maxsaf: Я эту доктрину не писал, поймите уже это. Угроза не от меня исходит. Но теперь она реальная, руки развязаны.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5720
Форумная эклектика
Отправлено: 09.08.24 - 17:34
#1434
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Кairat stayer: Почти полторы года тому назад с диванными экспертами беседовал, чтобы лишний раз зря воздух не сотрясать, ниже как обычно процитирую самого себя, пожалуйста (23.03.2023 года):

Кairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.

N0name: сидя на одном диване?

Шрек: Чиво, тролль что ли?

Подробнее здесь:

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