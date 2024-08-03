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Кairat stayer: Почти полторы года тому назад с диванными экспертами беседовал, чтобы лишний раз зря воздух не сотрясать, ниже как обычно процитирую самого себя, пожалуйста (23.03.2023 года):Кairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.N0name: сидя на одном диване?Шрек: Чиво, тролль что ли?Подробнее здесь: