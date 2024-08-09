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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
903
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 13:02
#6601
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Добрый день . почему у меня понизился статус ?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2209
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 16:40
#6602
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Цитата:
electro:
Редакция, а где, собственно рубрики: "Копнем и уроем", "Вкусная жизнь", "На посошок", "Неслучайные связи" и многие другие?

Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.
Рубрику "Копнем и уроем" сейчас в основном выдаем только в газете, так как в ней публикуются перепосты из других СМИ. Если в ней выходит наш материал, то публикуем и на сайте - также в выходные дни.
Рубрика "На посошок" - чисто газетная. Сейчас ее уже нет. Последняя полоса газеты сейчас называется "Городское обозрение". В ней - Нашафишка и статьи о городских культурных событиях. Статьи также выдаем на сайт, чаще всего в рубрике "Культура".
Рубрика "Неслучайные связи" - тоже чисто газетная. В ней публикуем истории о людях. Статьи также выдаем на сайт. Отмечать их как-то отдельной рубрикой нет необходимости.

В разделе "Текущий номер" сейчас оставляем минимум статей - письма читателей, Афишку, проект "Нужные деньги" и конкурсы. Все остальное - в ленте новостей, так как там больше просмотров и комментариев.
Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.

Что касается Форума, то его формируют сами пользователи. Администрация смотрит только на нарушение правил сайта.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2209
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 17:17
#6603
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Цитата:
vofkakst:
Добрый день . почему у меня понизился статус ?

По данным на утро 8 августа, система зафиксировала 3 нарушения в 30-ти последних ваших комментариях. Где конкретно были нарушения, система не показывает. Только считает общее количество.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3465
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.08.24 - 17:22
#6604
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Рецепты, которые публикуются в газете под рубрикой "Вкусная жизнь". публикуем на сайте по выходным дням.

И на кой эти рецепты, коих в интеренете миллионы? Вот бы Дора снова каждую неделю по общепиту кустанайскому ходила...
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