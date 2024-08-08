Отправлено: - 14:54

saba:

В последние десятилетия и в российских АЭС было много комплектующих из западных стран, особенно электроники, однако например GE, Siemens ушли из России, а сравнимых приборов в России пока нет

Цитата:Уж не поверите- но все это есть!!!! А только для международного сотрудничества ставили все эти самописцы и манометры иностранные...