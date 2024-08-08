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≡ Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49813
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
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8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
45
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 11:50
#30
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Цитата:
Skeptic:
и просит вторую?


Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом" по теме строительства второй атомной электростанции
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5539
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 12:08
#31
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Цитата:
simkst:
Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом"

У Эрдогана своя геополитика, всё может быть!
Хотя война и статус агрессора никому ещё не добавляли вистов в современном мире, крах Саддама Хуссейна с чего начался? С того что он обьявил Кувейт 19 провинцией Ирака и вторгся туда, правда он не был ядерной державой!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
160
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 14:54
#32
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Цитата:
saba:
В последние десятилетия и в российских АЭС было много комплектующих из западных стран, особенно электроники, однако например GE, Siemens ушли из России, а сравнимых приборов в России пока нет

Уж не поверите- но все это есть!!!! А только для международного сотрудничества ставили все эти самописцы и манометры иностранные...
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
160
Re: Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 15:00
#33
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Россия поставила рядом с заглушаемой Кольской АЭС плавучую АЭС- размер- 5 ж/д вагонов с защитой 300 МВт, такая же стоит в районе Владивостока и Дальний восток проблем с электричеством не испытывает, именно такую же Минатом предлагали в нашу область еще в пору акимства Шукеева- было отказано по простой причине- Экибастузская ГРЭС не полностью загружена
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6344
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 17:03
#34
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Цитата:
saba:
и ничего не делать?


Можно подумать: - что в течении этих 30 лет у народа КТО то и что то спрашивал и сейчас в новом казахстане спрашивают??
И во вторых- судя по публикациям в СМИ, что то я не вижу уменьшение количество уголовных и судебных дел связанных с воровством и коррупции, даже наоборот- создаётся впечатление что гос.чиновников то и дело только- назначают, а они воруют- они воруют и их снова назначают: больше они НИЧЕМ и не занимаются, иногда, между делом прокричат дежурные лозунги про жана казахстан что бы патрон убедился в их лояльности и снова за привычное.
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