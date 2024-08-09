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Гога:

-Семьей бы лучше занимался .Когда ты поймешь , что тут уже 99% уже и не знают и не читают эти

Цитата:Я не знаю, какой воздушный пузырь Вы себе построили и ничего не замечаете! Это мы в Казахстане имеем такую счастливую возможность, потому что наша страна ни на кого не нападала и мы живём в мире и согласии со своими соседями! А так вообще, да ," моя хата с краю , ничего не знаю" , применят ТЯО, это меня тоже не касается, ветер в Европу дует , а у меня всё хорошо, нападем ещё на кого нибудь, на кухне поговорим,осудим, успокоим себя,что внутри мы против и будем дальше счастливо поживать в неведении, что там за порогом моего дома творится!