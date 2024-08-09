Отправлено: - 13:00

Skeptic:

До многих по другому просто не доходит. А вот когда родители не смогут позволить себе купить "лишнюю" помаду или не хватит денег на спиннинг, это - проблема.

Цитата:Теперь ребенок лишился лишней игрушки,сладостей или лекарств для восстановления после паденияЭкономить будут именно на этом