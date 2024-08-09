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Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
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