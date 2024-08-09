Гога: -Семьей бы лучше занимался .Когда ты поймешь , что тут уже 99% уже и не знают и не читают эти
Я не знаю, какой воздушный пузырь Вы себе построили и ничего не замечаете! Это мы в Казахстане имеем такую счастливую возможность, потому что наша страна ни на кого не нападала и мы живём в мире и согласии со своими соседями! А так вообще, да ," моя хата с краю , ничего не знаю" , применят ТЯО, это меня тоже не касается, ветер в Европу дует , а у меня всё хорошо, нападем ещё на кого нибудь, на кухне поговорим,осудим, успокоим себя,что внутри мы против и будем дальше счастливо поживать в неведении, что там за порогом моего дома творится!
Так ИМ всем и надо и русским и украинцам: - не жалко, пусть УМИРАЮТ - не ЗАХОТЕЛИ договариваться, теперь пусть пожинают свои плоды. БЕСТОЛКОВАЯ война и БЕСТОЛКОВЫЕ жертвы - во имя чего- какие исторические территорий, какой нацизм- бред всё это. Самая лучшая политика- это ТОРГОВЛЯ и КООПЕРАЦИЯ - действия Путина отбросит Россию и её народ на много лет назад или по крайней мере он остановиться в своём развитии- тому свидетельство - проходящая Олимпиада в Париже - там не хватает русских спортсменов и этого НЕУЧАСТИЯ мировой спортивный мир и они сами многое ПОТЕРЯЮТ и уже ПОТЕРЯЛИ. Точно так же БУДЕТ и в других сферах- и в культуре и в политике и в экономике. Путин - точно ОБЛАЖАЛСЯ с этой войной, независимо от того как она закончиться. Народ ВЕРИЛ и сейчас ВЕРИТ ему - но, он не так себя ПОВЁЛ. Он - ОШИБСЯ. Акела - ПРОМАХНУЛСЯ !!!
Смотрел обращение жителей Суджи к Путину " Мы поддержали СВО, мы помогали армии ,а нас выгнали из домов". Раз поддержали,значит вы одна из сторон вооруженного конфликта, что же плакать сейчас, звучит цинично конечно, но вы считали украинцев врагами ,радовались когда стирали с лица земли украинские города, но никто не думал, что такая же участь может постигнуть и вас! Путин,кстати помог ,выделил по 10000 рублей, как насмешка, какая то!
abaika95: после 2 лет после начала войны против нацистов Львова россияне погибают в курске
Я тоже не понимаю: - якобы "вторая" армия мира; молниеносная СВО; Киев за ТРИ дня; сверхточные "Калибры" и "Искандеры"; дивчины в рушниках с хлебом-солью; освобождение порабощённого братского славянского народапобратима от укрнацистов - где ВСЁ это ?? Итог ДВУХЛЕТНЕЙ БЕЗДАРНОЙ путино-шойгуского наступления: - война в СОБСТВЕННОМ доме.
Это надо же так ДОВОЕВАТЬСЯ !!
Вопрос местным диванным пророссийским ЯСТРЕБАМ: - ради чего и во имя кого вооружённые ДО ЗУБОВ пятой экономикой мира русские войска ДВА года НАСТУПАЛИ на вооружённую одной берданкой Украину что бы оказаться после двух лет успешного НАСТУПЛЕНИЯ в элементарном паулюсском "котле", да ещё на СОБСТВЕННОЙ территории?? Как так умудрились воевать , "СЛАВНЫЕ" наследники Суворова, Кутузова, нынешние генералы из Генштаба ??
Или это элементарная ПОДСТАВА нынешнего министра обороны, так сказать - внутренние разборки продажных генеральских кланов Минобороны РФ по договорённости с такой же продажной украинской военной верхушкой, действующие по поговорке: "..кому война, а кому мать родна..."??
Эл-починно: Вот и пришло время для применения ядерного оружия, как говорится - сами напросились, поросята!
Хех, грамотей!
Цитата:
saba: Могу спрогнозировать, если Россия применит ТЯО, даже Китай с Индией отвернутся от неё, про реакцию коллективного Запада промолчу!
Почти полторы года тому назад с диванными экспертами беседовал, чтобы лишний раз зря воздух не сотрясать, ниже как обычно процитирую самого себя, пожалуйста (23.03.2023 года):
Кairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и ИНдия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США В Европу, да и Финляндия почти в НАТО.
Vit: А разве ветер не дует с Европы? Вроде циколоны начинаются с Скандинавия и тд. Европа, Россия, потом мы и Китай. Вобщем все посыпится на нас. Даже на картах погоды видно что дожди идут от туда.
Виталий, последствия применения ТЯО и ЯО будут непредсказуемыми. Подумай, китайцы спросят, откуда к нам надуло радиоактивные элементы? Как отметили выше последствия проникающей радиации приводят к лучевой болезни, раку и.т.д.
Vit: А разве ветер не дует с Европы? Вроде циколоны начинаются с Скандинавия и тд. Европа,
Ядерное облако с Чернобыля ушло именно на Европу Пострадала Скандинавия и северная Германия сильно Поэтому при любой ядерной войне в Украине страдать будут европейцы в первую очередь Цитата:
ACROS: Я тоже не понимаю: - якобы "вторая" армия мира;
Не было никогда второй армии Это пшик Война в Чечне прямо показала слабость России За 30 лет ничего не изменилось Воровать только стали больше А техника и оружие старое Цитата:
ACROS: Итог ДВУХЛЕТНЕЙ БЕЗДАРНОЙ путино-шойгуского наступления: - война в СОБСТВЕННОМ доме. Это надо же так ДОВОЕВАТЬСЯ !!
Не ожидали
А не ожидали потомучто очковтирательство в России снизу доверху Путину за провал в Украине в 2022 году нужно было сажать всех вокруг себя Но Путин ничем не управляет в России Он попка поставленная семьёй Ельцина и олигархами в 1999 Он так петрушка а управляют всем олигархи и фсбшники И если понадобится путина заменят Патрушевым а народ будет молчать Поэтому и такой бардак в стране
ACROS: Или это элементарная ПОДСТАВА нынешнего министра обороны, так сказать - внутренние разборки продажных генеральских кланов Минобороны РФ по договорённости с такой же продажной украинской военной верхушкой,
Думаете это был план Шойгу чтобы подставить нового министра обороны? В России все возможно и ничему уже не удивлюсь
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