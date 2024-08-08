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≡ Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49810
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
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8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
45
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 11:50
#30
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Цитата:
Skeptic:
и просит вторую?


Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом" по теме строительства второй атомной электростанции
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5539
Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 09.08.24 - 12:08
#31
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Цитата:
simkst:
Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом"

У Эрдогана своя геополитика, всё может быть!
Хотя война и статус агрессора никому ещё не добавляли вистов в современном мире, крах Саддама Хуссейна с чего начался? С того что он обьявил Кувейт 19 провинцией Ирака и вторгся туда, правда он не был ядерной державой!
Профайл
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