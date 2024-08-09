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≡ "Схватился за сердце и упал" - Дело об убийстве в пьяной драке возле кафе-бара рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49810
"Схватился за сердце и упал" - Дело об убийстве в пьяной драке возле кафе-бара рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 09.08.24 - 11:50
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Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам допросили двух свидетелей: кальянщика кафе-бара и друга подсудимого. Последнего прокурор обвинила в даче ложных показаний.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1267
Re: "Схватился за сердце и упал" - Дело об убийстве в...
Отправлено: 09.08.24 - 11:50
#1
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Ну и как можно ходить в заведения нормальному человеку, если туда приходят "отдыхать" с ножом и кастетом? И наверняка не один он такой.
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