Отправлено: - 12:08

simkst:

Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом"

Цитата:У Эрдогана своя геополитика, всё может быть!Хотя война и статус агрессора никому ещё не добавляли вистов в современном мире, крах Саддама Хуссейна с чего начался? С того что он обьявил Кувейт 19 провинцией Ирака и вторгся туда, правда он не был ядерной державой!