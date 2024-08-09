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≡ Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49810
Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
Отправлено: 09.08.24 - 11:29
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Мать выпавшего из окна ребёнка оштрафовали в Рудном. Это прецедент для Костанайской области. Отныне родителям придётся отвечать и за такие трагические случаи. Ведь вступили в силу поправки об ужесточении ответственности родителей за безопасность детей. Ужесточение ответственности родителей некоторые эксперты считают неэффективным.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7014
Re: Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание...
Отправлено: 09.08.24 - 11:29
#1
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Мать и так наказана, а тут ещё суды и штраф. Глупость несусветная
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1513
Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
Отправлено: 09.08.24 - 11:44
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

До многих по другому просто не доходит.
А вот когда родители не смогут позволить себе купить "лишнюю" помаду или не хватит денег на спиннинг, это - проблема.

[Исправлено: Skeptic, 09.08.2024 - 12:44]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15175
Штраф за падение ребёнка из окна: поможет ли наказание родителей предотвращать трагедии?
Отправлено: 09.08.24 - 11:51
#3
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Цитата:
Skeptic:

Родители и так будут наказаны и без штрафа на кошелек. В нашей "бесплатной" медицине они отвалятся ещё кучу бабок.
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