Отправлено: - 11:36

saba:

это прямой намёк

[Исправлено: Skeptic, 09.08.2024 - 12:39]

Цитата:Это не намёк России. Это, и другие подобные фразы Токаева, - дежурные реверансы "многовекторного". Дабы всем угодить и никого не обидеть.Токаев - старый и опытный политик. Он прекрасно понимает, что Россия будет делать то, что ей выгодно. И все его подобные заявления никак не повлияют ни на политику России вообще, на на отношения России к Казахстану в частности. Зато западным "партнёрам" типа приятно.Поэтому, политика - политикой, а реальные дела - реальными делами. В них Казахстан пока от России не сильно отворачивается.Вот если, не дай Бог, Казахстан реально начнёт что-то делать против России, нам мало не покажется....Что касается второй АЭС: