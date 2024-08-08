Публичные слушания о строительстве АЭС провели в Семее
Отправлено: 08.08.24 - 17:34
8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС. Читать новость
Если бы вы поинтересовались вопросом, то ни "наверное", ни "НЕТ" писать не пришлось бы. Специалисты в Казахстане есть. Кроме того, пока Россия будет строить АЭС, она же и специалистов для эксплуатации этих конкретных реакторов будет готовить из местных кадров. Не считая того, что в первые годы эксплуатацией АЭС будет заниматься сама Россия. Так что страшилки про "нельзя доверять нашим" - только страшилки.
Прирост энерго потребления в стране от 5 до 15% в год (сотовые, пауэрбанки, аккумуляторы всех мастей). Без вложения в энергетику мы будем покупать электроэнергию, по любому и она будет ДОРОЖЕ, чем если мы ее будем производить сами. АЭС- решение всего этого, долгосрочное
Единственное- это долгое дело, минимальный с срок строительства АЭС- 5 лет, срок обучения специалистов, которые будут там работать еще дольше- с реднем 7 лет (5 институт+2 года стажировки на работающих АЭС)
Нет и ещё раз НЕТ. Потому что у нас в стране - НЕ БЫЛО и НЕТУ атомного производства. КазАтомПром - распиаренная Джакишевым - это просто напросто - КОПАТЕЛИ и ДОБЫТЧИКИ атомного сырья. Это примерно такая же РАЗНИЦА как- элементарная ДОБЫЧА нефти и газа и её глубокая ПЕРЕРАБОТКА.
В Мангистау ядерный опреснитель,в Курчатове несколько маломощных установок, в целом ядерная программа в Казахстане работает, главное не мешать!Цитата:
Skeptic: пока Россия будет строить АЭС,
Ещё не выбрали, в условиях санкций, сейчас не самый лучший выбор! Ничего личного, просто бизнес! В последние десятилетия и в российских АЭС было много комплектующих из западных стран, особенно электроники, однако например GE, Siemens ушли из России, а сравнимых приборов в России пока нет
Обязательно будут МЕШАТЬ: - там ведь ОГРОМНЫЕ деньги будут крутиться. Они ( ПРОДАЖНЫЕ и КОРРУМПИРОВАННЫЕ чиновники) завалят атомное строительство ( а то что оно будет- к бабки не ходи; референдум- это для лохов) точно так же как ЗАВАЛИЛИ пресловутое ЛРТ- элементарно РАЗВОРУЮТи тиканут за границу, в Ландон или Дубай, например или же как бывший аким Атырауской области Рыскалинов- наворуют и через силовые органы ещё и докажут что НАВОРОВАЛИ с точки зрения казахского законодательства - ПРАВИЛЬНО и ВСЕ заткнутся.
Skeptic: Именно поэтому Турция заказала АЭС Аккую России и просит вторую?
В мае 2010 года Россия и Турция подписали соглашение о том, что дочерняя компания «Росатома» построит, будет владеть и эксплуатировать электростанцию в Аккую, состоящую из четырех энергоблоков по 1200 МВт ВВЭР1200.
Финансирование осуществляется российскими инвесторами, 93% из которых являются дочерними предприятиями «Росатома». До 49% акций могут быть впоследствии проданы другим инвесторам.[31]
Так посмотрите, когда был подписан договор о строительстве АЭС Аккую, нам любезно simkst предоставил информацию, тогда про санкции никто слыхом не слыхивал, про вторую АЭС я не слышал, чтобы просили. И опять таки в политике Казахстана какой-то разворот от России, в ее нынешнем состоянии идет! Я вот цитату из статьи Токаева приводил про то ,что Казахстан выступает за незыблемость суверенных границ, это прямой намёк на сегодняшнюю политику РФ, что такая политика для нас неприемлема!
ACROS: создано много технологии и относительно недорогие и дешёвые в эксплуатации
Ну раз Вы инженер, то должны понимать, что любое технологическое действие, будь то обесфосфоривание железной руды или очистка от парафина нефти напрямую влияют на себестоимость продукции, ведь в случае железной руды, например собираются завод строить Кармет в Лисаковске, Китай в Африке, по нефти такие заводы уже работают, а в Ираке кажется самая дешёвая нефть и очень чистая и залегает недалеко!
Это не намёк России. Это, и другие подобные фразы Токаева, - дежурные реверансы "многовекторного". Дабы всем угодить и никого не обидеть. Токаев - старый и опытный политик. Он прекрасно понимает, что Россия будет делать то, что ей выгодно. И все его подобные заявления никак не повлияют ни на политику России вообще, на на отношения России к Казахстану в частности. Зато западным "партнёрам" типа приятно. Поэтому, политика - политикой, а реальные дела - реальными делами. В них Казахстан пока от России не сильно отворачивается. Вот если, не дай Бог, Казахстан реально начнёт что-то делать против России, нам мало не покажется. ... Что касается второй АЭС:
Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать